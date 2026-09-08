Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Novo leilão da Casas Bahia tem 130 eletrodomésticos a partir de R$ 291; veja principais ofertas

Lances incluem fogões, lavadoras e refrigeradores

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:16

Casas Bahia no Shopping Barra
Casas Bahia  Crédito: Leitor CORREIO

Um novo leilão da Casas Bahia vai oferecer cerca de 130 eletrodomésticos com lances a partir de R$ 291. O evento será realizado no próximo dia 16 de setembro, a partir das 12h30, por meio da plataforma Kwara.

Entre os itens disponíveis estão fogões, cooktops, lavadoras e refrigeradores. Os produtos estão localizados em Jundiaí, no interior de São Paulo.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
1 de 8
O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

O menor lance inicial é de R$ 291 para um fogão de quatro bocas Atlas Agile Up Glass. Também estão disponíveis dois cooktops, das marcas Consul e Atlas Dako, com valor atual de R$ 299, além de um fogão Atlas Agile Inox/Branco, a partir de R$ 326.

Entre as ofertas de maior valor estão refrigeradores e lotes de eletrodomésticos. Um refrigerador Electrolux aparece com lance de R$ 1.073, enquanto um refrigerador duplex LG tem valor atual de R$ 901.

Confira algumas das principais ofertas:

Fogão 4 bocas Atlas Agile Up Glass Bivolt Preto — a partir de R$ 291;

Dois fogões cooktop Consul e Atlas Dako Supreme — a partir de R$ 299;

Fogão Atlas Agile Inox/Branco — a partir de R$ 326;

Duas lavadoras Britânia BLR04 — a partir de R$ 365;

Refrigerador Electrolux IT56S — lance atual de R$ 1.073;

Lote com cerca de 15 eletrodomésticos, incluindo liquidificadores e cafeteiras — a partir de R$ 840;

Refrigerador Duplex LG GN B392PLMB — lance atual de R$ 901;

Refrigerador LG GN-B392PLM2 — lance atual de R$ 1.001.

Para participar, é necessário ter uma conta cadastrada na plataforma Kwara. Segundo as condições do evento, os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca, devolução ou desistência após a arrematação.

O edital também alerta que alguns produtos podem apresentar avarias, sinais de uso e desgaste ou serem classificados como sucata. Sobre o valor arrematado, incidem comissão do leiloeiro de 5% e despesas administrativas de 15%.

O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance, via Pix.

Leilão ocorre durante reestruturação financeira

O novo evento acontece enquanto as Casas Bahia passam por um processo de reestruturação financeira. A varejista, no entanto, afirma que o leilão não tem relação com esse processo.

Segundo a empresa, esse tipo de venda é realizado de forma recorrente e reúne produtos relacionados ao Departamento de Assistência Técnica (DAT). A Casas Bahia também informou que suas operações seguem funcionando normalmente, tanto nas lojas físicas quanto no comércio eletrônico.

Tags:

Leilão Casas Bahia

Mais recentes

Imagem - Cinemark, UCI e Cinépolis iniciam promoção com ingressos a partir de R$ 10 nesta semana

Cinemark, UCI e Cinépolis iniciam promoção com ingressos a partir de R$ 10 nesta semana
Imagem - Ministro André Mendonça determina afastamento do diretor-geral da Polícia Federal

Ministro André Mendonça determina afastamento do diretor-geral da Polícia Federal
Imagem - No 1° turno Lula tem 39%, Flávio tem 35% e Augusto Cury, 9%, aponta pesquisa BTG/Nexus

No 1° turno Lula tem 39%, Flávio tem 35% e Augusto Cury, 9%, aponta pesquisa BTG/Nexus