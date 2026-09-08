PREÇOS BAIXOS

Novo leilão da Casas Bahia tem 130 eletrodomésticos a partir de R$ 291; veja principais ofertas

Lances incluem fogões, lavadoras e refrigeradores

Esther Morais

Publicado em 8 de setembro de 2026 às 07:16

Casas Bahia Crédito: Leitor CORREIO

Um novo leilão da Casas Bahia vai oferecer cerca de 130 eletrodomésticos com lances a partir de R$ 291. O evento será realizado no próximo dia 16 de setembro, a partir das 12h30, por meio da plataforma Kwara.

Entre os itens disponíveis estão fogões, cooktops, lavadoras e refrigeradores. Os produtos estão localizados em Jundiaí, no interior de São Paulo.

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O menor lance inicial é de R$ 291 para um fogão de quatro bocas Atlas Agile Up Glass. Também estão disponíveis dois cooktops, das marcas Consul e Atlas Dako, com valor atual de R$ 299, além de um fogão Atlas Agile Inox/Branco, a partir de R$ 326.

Entre as ofertas de maior valor estão refrigeradores e lotes de eletrodomésticos. Um refrigerador Electrolux aparece com lance de R$ 1.073, enquanto um refrigerador duplex LG tem valor atual de R$ 901.

Confira algumas das principais ofertas:

Fogão 4 bocas Atlas Agile Up Glass Bivolt Preto — a partir de R$ 291;

Dois fogões cooktop Consul e Atlas Dako Supreme — a partir de R$ 299;

Fogão Atlas Agile Inox/Branco — a partir de R$ 326;

Duas lavadoras Britânia BLR04 — a partir de R$ 365;

Refrigerador Electrolux IT56S — lance atual de R$ 1.073;

Lote com cerca de 15 eletrodomésticos, incluindo liquidificadores e cafeteiras — a partir de R$ 840;

Refrigerador Duplex LG GN B392PLMB — lance atual de R$ 901;

Refrigerador LG GN-B392PLM2 — lance atual de R$ 1.001.

Para participar, é necessário ter uma conta cadastrada na plataforma Kwara. Segundo as condições do evento, os bens serão vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento e sem direito a troca, devolução ou desistência após a arrematação.

O edital também alerta que alguns produtos podem apresentar avarias, sinais de uso e desgaste ou serem classificados como sucata. Sobre o valor arrematado, incidem comissão do leiloeiro de 5% e despesas administrativas de 15%.

O pagamento deve ser realizado em até um dia útil após a aprovação do lance, via Pix.

Leilão ocorre durante reestruturação financeira

O novo evento acontece enquanto as Casas Bahia passam por um processo de reestruturação financeira. A varejista, no entanto, afirma que o leilão não tem relação com esse processo.