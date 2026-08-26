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Novo leilão das Casas Bahia tem 367 eletrodomésticos a partir de R$ 158; veja itens disponíveis

Evento reúne lavadoras, micro-ondas, refrigeradores, ar-condicionado e outros produtos

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:40

Casas Bahia
Casas Bahia Crédito: Moysés Suzart

As Casas Bahia promovem um novo leilão de eletrodomésticos com 367 lotes, incluindo lavadoras, centrífugas, micro-ondas, bebedouros, refrigeradores, ar-condicionado e lava e seca a partir de R$ 158. O evento será encerrado em 4 de setembro de 2026, a partir das 15h, na plataforma Kwara.

Entre os itens listados, há produtos com lances atuais abaixo de R$ 300. Uma lavadora Suggar aparece com lance de R$ 158, enquanto uma lavadora Britânia BLR04 está em R$ 182. Também há uma lavadora Britânia BLR03 por R$ 196 e uma centrífuga Britânia BCR15B por R$ 211.

Vem saldão? Veja o que vai acontecer com produtos que ainda estão nas lojas das Casas Bahia em Salvador

O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO
Na loja do Shopping Barra, por exemplo, as portas estão fechadas, mas é possível ver diversos eletrodomésticos novos dentro do imóvel. por Leitor CORREIO
Ao contrário do esperado pelos clientes, no entanto, não haverá saldão ou leilão para os eletrônicos da capital baiana.  por Leitor CORREIO
Segundo a empresa, todos os produtos serão encaminhados ao centro de distribuição.  por Leitor CORREIO
O principal centro de distribuição do Grupo Casas Bahia na Bahia está localizado no município de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador. por Leitor CORREIO
Além disso, as vendas continuam nas quatro unidades remanescentes da cidade.  por Leitor CORREIO
Elas estão localizadas nos bairros da Calçada, Cajazeiras, Itapuã e Pau da Lima. por Reprodução
Entre os estabelecimentos desativados estão todas as lojas instaladas em shopping centers, incluindo as do Shopping da Bahia, Salvador Shopping e Shopping Piedade. por Leitor CORREIO
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O Grupo Casas Bahia encerrou as atividades em 12 das 16 unidades de Salvador sem esgotar o estoque.  por Leitor CORREIO

Outros lotes incluem uma lavadora Suggar Neo Eco 10 kg, com lance de R$ 222; um conjunto com purificador Electrolux PE15B e bebedouro Esmaltec EGM30, por R$ 247; além de outros modelos de lavadoras Britânia a partir de R$ 255.

Entre os eletrodomésticos disponíveis também está um micro-ondas Electrolux MTO30, com lance de R$ 258, e um bebedouro de coluna Esmaltec EGC35B, cujo valor atual era de R$ 275 no momento da consulta.

Os valores dos lotes podem mudar conforme a disputa entre os participantes.

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Atenção às regras

De acordo com as condições do leilão, os bens são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou direito a troca. Os itens podem apresentar avarias, sinais de uso, desgaste ou ausência de componentes.

Os lances são condicionais e dependem da aprovação da vendedora em até cinco dias úteis. Após a arrematação, não são aceitas reclamações ou desistências.

O leilão também prevê comissão de 5% para o leiloeiro e despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação. O pagamento deve ser feito em até um dia útil após a aprovação do lance, por QR Code via Pix.

A retirada dos produtos ocorre mediante agendamento e cumprimento das normas de segurança e da documentação exigida.

A companhia informa que os leilões são uma prática recorrente e estão relacionados a produtos do DAT (Departamento de Assistência Técnica). A operação segue normalmente nas lojas físicas e no e-commerce, com foco na continuidade do atendimento e na experiência dos consumidores.

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