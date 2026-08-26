Novo leilão das Casas Bahia tem 367 eletrodomésticos a partir de R$ 158; veja itens disponíveis

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Esther Morais
Publicado em 26 de agosto de 2026 às 10:40
As Casas Bahia promovem um novo leilão de eletrodomésticos com 367 lotes, incluindo lavadoras, centrífugas, micro-ondas, bebedouros, refrigeradores, ar-condicionado e lava e seca a partir de R$ 158. O evento será encerrado em 4 de setembro de 2026, a partir das 15h, na plataforma Kwara.
Entre os itens listados, há produtos com lances atuais abaixo de R$ 300. Uma lavadora Suggar aparece com lance de R$ 158, enquanto uma lavadora Britânia BLR04 está em R$ 182. Também há uma lavadora Britânia BLR03 por R$ 196 e uma centrífuga Britânia BCR15B por R$ 211.
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Outros lotes incluem uma lavadora Suggar Neo Eco 10 kg, com lance de R$ 222; um conjunto com purificador Electrolux PE15B e bebedouro Esmaltec EGM30, por R$ 247; além de outros modelos de lavadoras Britânia a partir de R$ 255.
Entre os eletrodomésticos disponíveis também está um micro-ondas Electrolux MTO30, com lance de R$ 258, e um bebedouro de coluna Esmaltec EGC35B, cujo valor atual era de R$ 275 no momento da consulta.
Os valores dos lotes podem mudar conforme a disputa entre os participantes.
De acordo com as condições do leilão, os bens são vendidos no estado em que se encontram, sem garantia de funcionamento ou direito a troca. Os itens podem apresentar avarias, sinais de uso, desgaste ou ausência de componentes.
Os lances são condicionais e dependem da aprovação da vendedora em até cinco dias úteis. Após a arrematação, não são aceitas reclamações ou desistências.
O leilão também prevê comissão de 5% para o leiloeiro e despesas administrativas de 15% sobre o valor da arrematação. O pagamento deve ser feito em até um dia útil após a aprovação do lance, por QR Code via Pix.
A retirada dos produtos ocorre mediante agendamento e cumprimento das normas de segurança e da documentação exigida.
A companhia informa que os leilões são uma prática recorrente e estão relacionados a produtos do DAT (Departamento de Assistência Técnica). A operação segue normalmente nas lojas físicas e no e-commerce, com foco na continuidade do atendimento e na experiência dos consumidores.