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Novo projeto de lei quer desconto de 60% nas multas de trânsito para motoristas e entregadores de app

Benefício será concedido automaticamente pela autoridade de trânsito a partir do cruzamento mensal dos dados de CPF dos trabalhadores

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:48

O aplicativo Carteira Digital de Trânsito centraliza passagens por pedágios free flow de 14 concessionárias para facilitar a consulta de tarifas e evitar multas.
Novo projeto de lei quer desconto de 60% nas multas de trânsito para motoristas e entregadores de app Crédito: Crédito: Divulgação, Agência Brasil

Um novo projeto de lei concede desconto de até 60% nas multas de trânsito para motoristas ativos em aplicativos de transporte de passageiros ou de entrega de mercadorias. O Projeto de Lei 2381/26 é de autoria do deputado André Fernandes (PL-CE).

O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para aplicar o benefício de forma automática e permitir o parcelamento do valor restante em até 12 vezes sem juros. A Câmara dos Deputados analisa a proposta.

Veja os 10 radares que mais multaram motoristas em Salvador no ano passado

Av. Paulo VI x Rua das Camélias – 53.130 registros por Reprodução
Av. Mário Leal Ferreira, 509 x Posto BR (Portátil/Casulo) – 40.124 registros por Reprodução
Av. Mário Leal Ferreira x Próximo à Rua Luiz Anselmo – 36.610 registros por Reprodução
Av. Pres. Castelo Branco x Defronte à Tv Marquês de Barbacena (Portátil/Casulo) – 44.766 registros por Reprodução
Av. Mário Leal Ferreira x Próx. Bonocô Center – 27.209 registros por Reprodução
Av. 29 de Março x Próximo ao Acesso do Jd. Nova Esperança – 24.492 registros por Marina Silva/CORREIO
Av. 29 de Março x Próximo ao Acesso do Jd. Nova Esperança – 22.689 registros por Marina Silva/CORREIO
Marginal da Av. Luís Viana x Após saída da 3ª Av. do C.A.B. – 19.929 registros por Marina Silva/CORREIO
Av. Luís Viana, próx. à saída do Parque Tecnológico da Bahia – 19.570 registros por Marina Silva/CORREIO
Rua da Paciência x Travessa Lydio de Mesquita – 18.416 registros por Marina Silva/CORREIO
1 de 10
Av. Paulo VI x Rua das Camélias – 53.130 registros por Reprodução

Pelo texto, o desconto será concedido automaticamente pela autoridade de trânsito a partir do cruzamento mensal dos dados de CPF dos trabalhadores, enviados obrigatoriamente pelas plataformas digitais à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O projeto deixa claro que o benefício não se aplica a multas por embriaguez ao volante nem a infrações que resultem em acidentes com vítimas. As empresas que descumprirem o envio dos dados estarão sujeitas à suspensão temporária do CNPJ.

O autor do projeto argumenta que motoristas e entregadores que trabalham para aplicativos de transporte enfrentam maior exposição a autuações do que condutores ocasionais.

“O benefício é para o entregador que trabalha com responsabilidade e eventualmente comete uma infração. A proposição não protege o infrator imprudente, pois exclui expressamente casos de embriaguez ao volante e acidentes com vítima”, destacou o deputado.

A proposta será analisada, em caráter conclusivo, pelas comissões de Comunicação; de Viação e Transportes; de Finanças e Tributação; e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Para virar lei, o texto precisa ser aprovado pela Câmara e pelo Senado.

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