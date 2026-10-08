INFRAÇÃO

Novo projeto de lei quer desconto de 60% nas multas de trânsito para motoristas e entregadores de app

Benefício será concedido automaticamente pela autoridade de trânsito a partir do cruzamento mensal dos dados de CPF dos trabalhadores

Esther Morais

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:48

Novo projeto de lei quer desconto de 60% nas multas de trânsito para motoristas e entregadores de app Crédito: Crédito: Divulgação, Agência Brasil

Um novo projeto de lei concede desconto de até 60% nas multas de trânsito para motoristas ativos em aplicativos de transporte de passageiros ou de entrega de mercadorias. O Projeto de Lei 2381/26 é de autoria do deputado André Fernandes (PL-CE).

O texto altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) para aplicar o benefício de forma automática e permitir o parcelamento do valor restante em até 12 vezes sem juros. A Câmara dos Deputados analisa a proposta.

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Pelo texto, o desconto será concedido automaticamente pela autoridade de trânsito a partir do cruzamento mensal dos dados de CPF dos trabalhadores, enviados obrigatoriamente pelas plataformas digitais à Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O projeto deixa claro que o benefício não se aplica a multas por embriaguez ao volante nem a infrações que resultem em acidentes com vítimas. As empresas que descumprirem o envio dos dados estarão sujeitas à suspensão temporária do CNPJ.

O autor do projeto argumenta que motoristas e entregadores que trabalham para aplicativos de transporte enfrentam maior exposição a autuações do que condutores ocasionais.

“O benefício é para o entregador que trabalha com responsabilidade e eventualmente comete uma infração. A proposição não protege o infrator imprudente, pois exclui expressamente casos de embriaguez ao volante e acidentes com vítima”, destacou o deputado.