Nubank chega a 80 milhões de clientes no Brasil e é 4ª maior instituição do país

O Nubank chegou a 80 milhões de clientes no Brasil neste mês de julho, o que eleva o total de clientes da fintech a 85 milhões, somadas as operações do México e da Colômbia. No começo deste ano, eram 73,1 milhões de clientes no País. Se considerado o dado do Banco Central (BC) referente a junho deste ano, quando o Nubank tinha 77 milhões de clientes, a fintech era a quarta maior instituição financeira do País.



À frente do Nubank estão a Caixa, a maior instituição brasileira em clientes, com 150 milhões; o Bradesco, com 104 milhões; e o Itaú Unibanco, com 99 milhões. Em outubro do ano passado, o Nubank estava na quinta posição, mas desde então, ultrapassou o Banco do Brasil, que tinha 74 milhões de clientes em junho.