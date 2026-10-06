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Nunes Marques cogita libertar Jair Bolsonaro após segundo turno das eleições

Ministro foi indicado pelo ex-presidente para ocupar uma das 11 cadeiras do STF

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 12:07

Nunes Marques cogita libertar Jair Bolsonaro após segundo turno das eleições
Nunes Marques cogita libertar Jair Bolsonaro após segundo turno das eleições Crédito: Divulgação Leobark Rodrigues/Secom/TSE e VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Antes das eleições, estava fora dos planos de Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), conceder liminar para libertar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Passado o primeiro turno, com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) arrancando na frente da disputa, pessoas próximas dizem que entrou no radar do ministro a possibilidade de tomar uma decisão favorável ao ex-presidente.

Está na mesa de Nunes Marques um pedido da defesa de Jair para suspender a condenação e a prisão dele por ter tramado um golpe de Estado. A solicitação foi feita em uma ação de revisão criminal. Hoje, existem duas ações desse tipo no gabinete do ministro. Se ele concordar com o argumento dos advogados, o ex-presidente pode ter direito a um novo julgamento, começando do zero.

Jair Bolsonaro segue preso

Bolsonaro de cueca, em foto postada pelo filho por Reprodução
Jair Bolsonaro por Reprodução
Jair Bolsonaro por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto
Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos de prisão por Hugo Barreto/Metrópoles
Jair Bolsonaro está preso em Brasília por Fábio Vieira/Metrópoles
Jair Bolsonaro por Vinícius Schmidt/Metrópoles
Jair Bolsonaro por HUGO BARRETO/METRÓPOLES @hugobarretophoto
Jair Bolsonaro por Igo Estrela/Metrópoles @igoestrela
Jair Bolsonaro por HUGO BARRETO/METRÓPOLES
Ex-presidente Jair Bolsonaro por Kayo Magalhães/Estadão Conteúdo
Jair Bolsonaro está preso por Hugo Barreto/Metrópoles
eX-PRES por Wilton Júnior/Estadão Conteúdo
Jair Bolsonaro em frente por Reprodução
Jair Bolsonaro por Luis Nova/Metrópoles
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Bolsonaro de cueca, em foto postada pelo filho por Reprodução

Flávio anunciou que, se for eleito, vai conceder indulto ao próprio pai. Portanto, uma eventual decisão de Nunes Marques anteciparia esse cenário e daria ainda mais poderes para o ministro diante do futuro presidente, a depender do resultado das urnas no dia 25.

Nunes Marques, que também é presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), não deve julgar o pedido antes do fim do segundo turno para não tumultuar as campanhas. Ele concedeu prazo para a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestar antes de tomar qualquer decisão, "diante da complexidade do feito, que envolve o julgamento de ex-presidente da República".

Nunes Marques foi indicado por Jair Bolsonaro para ocupar uma das 11 cadeiras do STF. Por isso, o entorno do ex-presidente nutre esperanças de que o pedido seja atendido.

No pedido, a defesa cita a sessão do dia 15 de setembro, quando o plenário do STF começou a analisar indícios de que o ministro Alexandre de Moraes mantinha uma relação suspeita com o banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo os advogados, na ocasião, ministros reconheceram que é vedado aos juízes investigar de ofício - ou seja, sem um pedido prévio do Ministério Público.

Ainda segundo os advogados, é preciso haver tempo hábil para a defesa analisar dados colhidos na investigação antes do julgamento do réu. De acordo com a ação de Jair Bolsonaro, o processo sobre ele infringiu essas duas premissas.

Condenação

O ex-presidente foi condenado pelo STF em 2025 a 27 anos e três meses de prisão por tentativa de golpe de Estado, organização criminosa armada, abolição do Estado democrático de Direito, dano qualificado ao patrimônio público e deterioração do patrimônio tombado. Bolsonaro cumpre a pena em prisão domiciliar, devido a problemas de saúde.

Tags:

Jair Bolsonaro Stf Justiça

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