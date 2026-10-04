Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Nunes Marques derruba decisão de ministro e mantém candidatura de Deltan Dallagnol ao Senado

Candidato havia tido registro indeferido na noite de sábado pelo ministro Floriano de Azevedo Marques

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 09:42

Nunes Marques recolocou Deltan Dalagnol nas eleições
Nunes Marques recolocou Deltan Dalagnol nas eleições Crédito: Reprodução

O presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Kassio Nunes Marques, suspendeu na manhã deste domingo (4) a decisão que havia indeferido o registro de candidatura de Deltan Dallagnol (Novo) ao Senado pelo Paraná. A medida foi assinada pouco antes do início da votação e recolocou o ex-procurador na disputa.

Com a decisão, o registro da candidatura deve ser mantido e os votos destinados a Dallagnol serão processados e preservados. A validade, no entanto, fica condicionada à análise do plenário do TSE. Nunes Marques também determinou a preservação integral dos registros de votação.

A situação havia mudado na noite de sábado (3), quando o ministro Floriano de Azevedo Marques indeferiu o registro do candidato e determinou que os votos recebidos por ele fossem considerados nulos. A decisão foi tomada menos de 24 horas antes do primeiro turno.

Da "colinha" liberada ao treino na urna: tudo o que o eleitor precisa saber para o 1º turno das Eleições 2026

A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
A digitação na urna eletrônica seguirá a sequência de cinco cargos políticos diferentes ao longo da votação por Ilustração, IA
O portal do órgão eleitoral disponibiliza uma plataforma interativa para treinar o ritmo de votação na urna eletrônica por (Foto: Ilustração, IA. gemini)
Debates presidenciais de 2026: regras do TSE, calendário do 1º turno e a estratégia do 'sim' ou 'não' dos candidatos por Foto: Ilustração/IA
O comportamento eleitoral em territórios-chave e centros urbanos atua como um termômetro indispensável para compreender as tendências de um pleito e a dinâmica de apuração dos votos. por Crédito: Ilustração, IA / Gemini
A escalada das agressões nos confrontos ao vivo desafia a Justiça Eleitoral e dificulta o acesso do eleitor a propostas concretas. por Crédito: Ilustração,IA/Gemini
público por Divulgação/TSE
STF valida cota de 30% dos fundos eleitorais para candidatos negros sob protestos de movimentos sociais que exigiam o dobro. por Foto: Thiago Fagundes/Agência Câmara
O avanço de 74% no eleitorado idoso coloca a terceira idade como o fator decisivo para as eleições de 2026. por Foto: Tomaz Silva / Agência Brasil
O fenômeno do título vazio: por que o jovem brasileiro está fugindo das urnas em 2026? por Marcelo Camargo/Agência Brasil
1 de 10
A regra do Tribunal Superior Eleitoral veda o acesso de eleitores com celulares ou câmeras na cabine de votação, O uso de anotações em papel com os números dos candidatos é um direito assegurado aos eleitores no dia do pleito. por (Foto: Ilustração, IA. gemini)

O caso está relacionado à saída de Dallagnol do Ministério Público Federal. Segundo o entendimento apresentado na decisão de Floriano Marques, o então procurador deixou o cargo enquanto respondia a procedimentos disciplinares e teria buscado evitar uma eventual punição que poderia resultar em inelegibilidade pela Lei da Ficha Limpa. Em 2023, o entendimento também levou à perda do mandato de deputado federal.

A candidatura de Dallagnol já vinha sendo alvo de decisões judiciais durante a campanha. Em setembro, Floriano Marques havia determinado a suspensão da campanha, impedindo o uso de recursos do fundo eleitoral, a participação em debates e a veiculação de propaganda no rádio e na televisão. A medida foi mantida pelo TSE por 5 votos a 2.

Após a decisão de Nunes Marques, Dallagnol passou novamente a constar como candidato na situação de “concorrendo” no sistema eleitoral. Nas redes sociais, o ex-procurador informou sobre a reversão e pediu o compartilhamento da publicação. Na mesma mensagem, fez críticas a Floriano de Azevedo Marques e afirmou que não pediria votos por causa das restrições previstas na legislação eleitoral.

Leia mais

Imagem - Supermercados e lojas precisam liberar funcionários para votar? Veja a regra

Supermercados e lojas precisam liberar funcionários para votar? Veja a regra

Imagem - Ministro do TSE reafirma fraude em exoneração e cassa candidatura de Deltan Dallagnol ao Senado na véspera da eleição

Ministro do TSE reafirma fraude em exoneração e cassa candidatura de Deltan Dallagnol ao Senado na véspera da eleição

Imagem - Nikolas Ferreira divulga 'colinha' e ignora Bolsonaro em indicações para voto

Nikolas Ferreira divulga 'colinha' e ignora Bolsonaro em indicações para voto

Tags:

Ministro Tse

Mais recentes

Imagem - Polícia Federal prende 29 por compra de votos e outros crimes eleitorais no dia na votação

Polícia Federal prende 29 por compra de votos e outros crimes eleitorais no dia na votação
Imagem - Aposta que custou R$ 3,50 ganha R$ 1,8 milhão na Lotofácil; confira resultado

Aposta que custou R$ 3,50 ganha R$ 1,8 milhão na Lotofácil; confira resultado
Imagem - Influenciadora que falava sobre autismo e maternidade atípica morre aos 29 anos

Influenciadora que falava sobre autismo e maternidade atípica morre aos 29 anos