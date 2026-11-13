SUPREMO

Nunes Marques deve levar caso de Jair Bolsonaro ao plenário do STF mesmo após parecer da PGR contra redução de pena

Se conseguir reduzir a pena, ex-presidente poderá deixar o regime fechado em novembro de 2027

Carol Neves

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 11:04

Nunes e Marques e Bolsonaro Crédito: Divulgação Leobark Rodrigues/Secom/TSE e VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), deve submeter ao plenário da Corte o pedido de revisão criminal apresentado pela defesa de Jair Bolsonaro. A movimentação ocorre após a Procuradoria-Geral da República (PGR) se posicionar, na quinta-feira (12), contra qualquer alteração na condenação do ex-presidente.

Em parecer, o procurador-geral Paulo Gonet avaliou que os argumentos apresentados pelos advogados não justificam uma nova análise da sentença. Na avaliação da PGR, o pedido também não atende aos requisitos legais para ser examinado pelo Supremo.

Michelle e Jair Bolsonaro 1 de 15

Apesar da manifestação contrária, Nunes Marques já havia indicado a intenção de levar a discussão aos demais ministros. De acordo com O Globo, o relator aguardou o encerramento do segundo turno das eleições para evitar possíveis impactos do julgamento na disputa presidencial.

Bolsonaro cumpre atualmente pena de sete anos em regime fechado. Caso a revisão resulte em uma redução da condenação, o período poderá ser diminuído para até dois anos e três meses. Com isso, o ex-presidente poderia deixar o regime fechado em 4 de novembro de 2027.

Como funciona a revisão criminal de Bolsonaro?

Se o julgamento acontecer presencialmente, a definição da data ficará a cargo do presidente do STF, ministro Edson Fachin. Para que Bolsonaro consiga uma decisão favorável, serão necessários pelo menos seis votos entre os dez ministros da Corte.

A revisão criminal é um mecanismo excepcional previsto na legislação para questionar condenações que já não admitem recursos. O instrumento pode ser utilizado, por exemplo, quando surgem novas provas de inocência ou quando fica demonstrado que a decisão contrariou a legislação penal ou as evidências reunidas no processo.

A defesa do ex-presidente sustenta o pedido em três frentes. Os advogados apontam possíveis falhas na cadeia de custódia de provas digitais, questionam a atuação de magistrados e alegam cerceamento do direito de defesa. A PGR, por sua vez, considera que essas justificativas não são suficientes para reabrir a discussão sobre a condenação.