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Nunes Marques se declara impedido de votar em julgamento sobre Alexandre de Moraes no STF

Nomes do ministro e do filho aparecem em diálogos extraídos do celular do ex-banqueiro

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:42

Kassio Nunes Marques (2047)
Kassio Nunes Marques Crédito: Felipe Sampaio/SCO/STF

O ministro Kassio Nunes Marques se declarou impedido de participar da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF) desta terça-feira (15), que analisa a conduta do ministro Alexandre de Moraes após a divulgação de mensagens atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Os nomes de Nunes Marques e de seu filho apareceram em diálogos extraídos do celular de Vorcaro.

Durante a sessão, Nunes Marques afirmou que nunca trocou mensagens com o ex-banqueiro. Ao justificar o afastamento, disse que considera prioritário preservar o equilíbrio nas eleições de 2026 e avaliou que o julgamento pode ter impacto sobre o processo eleitoral.

STF e seus ministros

Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ministro Alexandre de Moraes por Hugo Barreto/ Metrópoles
Fachin por Agência Brasil
Ministro Gilmar Mendes durante sessão extraordinária do STF por Carlos Moura/SCO/STF
A ministra do STF, Cármen Lúcia por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Dias Toffoli por ASCOM/STF
MInistro Luiz Fux por Rosinei Coutinho/STF
Ministro do STF, Nunes Marques por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Ministro André Mendonça por Carlos Moura/SCO/STF
Ministro Cristiano Zanin por Rosinei Coutinho/STF
Flávio Dino por Wilson Dias/Agência Brasil
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Sede do Supremo Tribunal Federal (STF) por Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Em uma das conversas analisadas, o ex-diretor jurídico do Banco Master, Luiz Rennó, teria respondido a uma mensagem de Vorcaro com dados de Kevin Marques e a referência a pagamentos de R$ 500 mil por mês. Segundo os diálogos, os valores seriam repassados por meio da empresa Consult Inteligência Tributária.

Em nota, a defesa de Kevin Marques afirmou que ele não prestou serviços ao Banco Master e não recebeu dinheiro de Vorcaro. Os diálogos mencionados no material divulgado, por si só, não comprovam a realização dos pagamentos.

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