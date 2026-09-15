BRASIL

Nunes Marques se declara impedido de votar em julgamento sobre Alexandre de Moraes no STF

Nomes do ministro e do filho aparecem em diálogos extraídos do celular do ex-banqueiro

Wendel de Novais

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 11:42

Kassio Nunes Marques Crédito: Felipe Sampaio/SCO/STF

O ministro Kassio Nunes Marques se declarou impedido de participar da sessão plenária do Supremo Tribunal Federal (STF) desta terça-feira (15), que analisa a conduta do ministro Alexandre de Moraes após a divulgação de mensagens atribuídas ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Os nomes de Nunes Marques e de seu filho apareceram em diálogos extraídos do celular de Vorcaro.

Durante a sessão, Nunes Marques afirmou que nunca trocou mensagens com o ex-banqueiro. Ao justificar o afastamento, disse que considera prioritário preservar o equilíbrio nas eleições de 2026 e avaliou que o julgamento pode ter impacto sobre o processo eleitoral.

STF e seus ministros 1 de 11

Em uma das conversas analisadas, o ex-diretor jurídico do Banco Master, Luiz Rennó, teria respondido a uma mensagem de Vorcaro com dados de Kevin Marques e a referência a pagamentos de R$ 500 mil por mês. Segundo os diálogos, os valores seriam repassados por meio da empresa Consult Inteligência Tributária.