NOVO CICLO

O céu vai mudar neste sábado (26); Lua vai entrar em nova fase

Fenômeno acontece às 13h50 e marca uma das principais etapas do ciclo lunar

Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:37

A Lua em sua fase cheia) Crédito: Imagem: Delpixel | Shutterstock

A Lua Cheia chega ao céu neste sábado (26), às 13h50, marcando uma nova etapa do ciclo lunar. É durante essa fase que o satélite natural da Terra apresenta seu disco mais iluminado, podendo ser observado durante boa parte da noite.

A Lua Cheia acontece quando a face da Lua voltada para a Terra recebe iluminação solar praticamente por completo. Nessa configuração, a Terra fica aproximadamente entre o Sol e a Lua, permitindo que a superfície lunar seja vista com maior luminosidade.

Embora a mudança de fase ocorra durante a tarde, a Lua poderá ser observada ao longo da noite. Ela costuma surgir no céu próximo ao horário do pôr do sol e permanecer visível até aproximadamente o amanhecer.

Depois da Lua Cheia, a porção iluminada que pode ser vista da Terra começa a diminuir gradualmente, dando início à fase Minguante. Esse processo continua até a Lua Nova, quando o ciclo recomeça.

Luas no sistema solar 1 de 8

Calendário lunar de setembro