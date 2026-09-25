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O céu vai mudar neste sábado (26); Lua vai entrar em nova fase

Fenômeno acontece às 13h50 e marca uma das principais etapas do ciclo lunar

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:37

A Lua está em sua fase cheia, com 72% de visibilidade (Imagem: Delpixel | Shutterstock)
A Lua em sua fase cheia) Crédito: Imagem: Delpixel | Shutterstock

A Lua Cheia chega ao céu neste sábado (26), às 13h50, marcando uma nova etapa do ciclo lunar. É durante essa fase que o satélite natural da Terra apresenta seu disco mais iluminado, podendo ser observado durante boa parte da noite.

A Lua Cheia acontece quando a face da Lua voltada para a Terra recebe iluminação solar praticamente por completo. Nessa configuração, a Terra fica aproximadamente entre o Sol e a Lua, permitindo que a superfície lunar seja vista com maior luminosidade.

Embora a mudança de fase ocorra durante a tarde, a Lua poderá ser observada ao longo da noite. Ela costuma surgir no céu próximo ao horário do pôr do sol e permanecer visível até aproximadamente o amanhecer.

Depois da Lua Cheia, a porção iluminada que pode ser vista da Terra começa a diminuir gradualmente, dando início à fase Minguante. Esse processo continua até a Lua Nova, quando o ciclo recomeça.

Luas no sistema solar

Mercúrio não possui satélites naturais. O menor planeta recebeu o nome do veloz mensageiro dos deuses romanos, uma referência para o mundo que completa sua volta do sol em apenas 88 dias por Dennis / Wikimedia Commons
Vênus não possui nenhum satélite conhecido e seu nome é derivado da deusa romana da beleza, equivalente a deusa grega Afrodite por NASA / SDO / AIA
Nosso satélite é simplesmente chamado de Lua porque era o único conhecido antes das descobertas de Galileu; o único corpo celeste, além da Terra, pisado pelo ser humano por Neil A. Armstrong / NASA
As luas marcianas são Fobos e Deimos, nomes dos deuses-filhos de Ares, equivalente grego do deus romano da guerra, Marte: seus nomes significam “medo” e “terror” por NASA / JPL
Júpiter possui 115 luas reconhecidas,. Entre as principais estão Io, Europa e Ganimedes: seus nomes vêm de personagens ligados a Zeus, equivalente grego do romano Júpiter por NASA / JPL
Saturno lidera o Sistema Solar com 293 luas confirmadas. Entre as principais estão Titã, Encélado e Reia: Titã remete aos Titãs gregos, Encélado a um gigante e Reia era esposa de Cronos, equivalente grego de Saturno por NASA
Urano possui 29 luas conhecidas, mas foge da tradição greco-romana: seus satélites recebem nomes de personagens de Shakespeare e Alexander Pope. Titânia, Oberon e Miranda estão entre os maiores exemplos dessa peculiar família literária por NASA / JPL
Netuno possui 16 luas conhecidas, entre elas Tritão, Nereida e Proteu. Como o planeta leva o nome do deus romano dos mares, seus satélites homenageiam divindades e ninfas marinhas gregas por NASA / JPL
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Mercúrio não possui satélites naturais. O menor planeta recebeu o nome do veloz mensageiro dos deuses romanos, uma referência para o mundo que completa sua volta do sol em apenas 88 dias por Dennis / Wikimedia Commons

Calendário lunar de setembro

Em setembro, a Lua Minguante ocorreu no dia 4, às 4h52. A Lua Nova chegou no dia 11, à 0h27, seguida pela Lua Crescente no dia 18, às 17h44. Agora, a Lua Cheia acontece neste sábado (26), às 13h50.

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