O céu vai mudar neste sábado (26); Lua vai entrar em nova fase

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Esther Morais
Publicado em 25 de setembro de 2026 às 09:37
A Lua Cheia chega ao céu neste sábado (26), às 13h50, marcando uma nova etapa do ciclo lunar. É durante essa fase que o satélite natural da Terra apresenta seu disco mais iluminado, podendo ser observado durante boa parte da noite.
A Lua Cheia acontece quando a face da Lua voltada para a Terra recebe iluminação solar praticamente por completo. Nessa configuração, a Terra fica aproximadamente entre o Sol e a Lua, permitindo que a superfície lunar seja vista com maior luminosidade.
Embora a mudança de fase ocorra durante a tarde, a Lua poderá ser observada ao longo da noite. Ela costuma surgir no céu próximo ao horário do pôr do sol e permanecer visível até aproximadamente o amanhecer.
Depois da Lua Cheia, a porção iluminada que pode ser vista da Terra começa a diminuir gradualmente, dando início à fase Minguante. Esse processo continua até a Lua Nova, quando o ciclo recomeça.
Luas no sistema solar
Calendário lunar de setembro
Em setembro, a Lua Minguante ocorreu no dia 4, às 4h52. A Lua Nova chegou no dia 11, à 0h27, seguida pela Lua Crescente no dia 18, às 17h44. Agora, a Lua Cheia acontece neste sábado (26), às 13h50.