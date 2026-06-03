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O erro comum que costuma matar uma das plantas mais populares do Brasil

Resistente e fácil de cuidar, a espécie é conhecida por se adaptar bem a ambientes internos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 3 de junho de 2026 às 05:35

Zamioculca
Zamioculca Crédito: Reprodução

A zamioculca conquistou espaço em casas, apartamentos e escritórios por um motivo simples: é uma das plantas ornamentais mais resistentes e fáceis de cultivar. Capaz de se adaptar a ambientes com pouca luz e de exigir pouca manutenção, ela se tornou uma das preferidas dos brasileiros que desejam trazer mais verde para dentro de casa.

Justamente por sua popularidade, porém, a espécie também é vítima de um erro bastante comum: o excesso de água.

Especialistas em jardinagem alertam que muitas pessoas acreditam que regar com frequência é sinônimo de cuidado. No caso da zamioculca, no entanto, o hábito pode provocar o efeito contrário. Como a planta possui estruturas capazes de armazenar água, ela tolera períodos mais longos sem rega e sofre quando o solo permanece constantemente úmido.

Planta é uma das favoritas para se ter dentro de casa

A zamioculca é conhecida como uma das plantas mais resistentes para ambientes internos por Reprodução
Ela armazena água nas raízes e nos caules, por isso suporta períodos sem rega por Reprodução
Cresce lentamente, mas pode viver por muitos anos com poucos cuidados por Reprodução
Suas folhas naturalmente brilhantes ajudaram a torná-la uma das plantas ornamentais mais populares do Brasil por Reprodução
Diferente de muitas plantas, consegue se desenvolver bem em locais com pouca luz por Freepik
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A zamioculca é conhecida como uma das plantas mais resistentes para ambientes internos por Reprodução

Quando isso acontece, as raízes podem perder a capacidade de absorver nutrientes adequadamente. Em situações mais graves, o excesso de umidade favorece o apodrecimento das raízes, comprometendo o desenvolvimento da planta e podendo levar à sua morte.

Um dos sinais de alerta é o aparecimento de folhas amareladas, além da sensação de solo constantemente encharcado. Embora muitas pessoas associem folhas amarelas à falta de água, o sintoma também pode indicar justamente o excesso de rega.

Para evitar o problema, especialistas recomendam verificar a umidade do substrato antes de colocar mais água. Uma forma simples é tocar a terra com os dedos. Se ela ainda estiver úmida abaixo da superfície, a rega pode esperar mais alguns dias.

Outro cuidado importante é utilizar vasos com boa drenagem. Mesmo quando a quantidade de água não é excessiva, a falta de escoamento pode fazer com que a umidade fique acumulada por tempo demais ao redor das raízes.

A frequência ideal de rega varia conforme fatores como temperatura, ventilação, incidência de luz e tamanho do vaso. Por isso, seguir um calendário rígido nem sempre é a melhor estratégia. Observar a planta e as condições do ambiente costuma ser mais eficiente do que regar em dias pré-determinados.

Conhecida justamente pela resistência, a zamioculca costuma exigir menos intervenções do que muitas outras espécies ornamentais. Em seu caso, o excesso de cuidado pode ser mais prejudicial do que a falta dele. Para mantê-la saudável, a regra geralmente é simples: esperar a terra secar antes de regar novamente.

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Plantas Zamioculca

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