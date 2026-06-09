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O INSS está cortando benefícios? Saiba como evitar bloqueios e suspensões

Especialista ressalta que o problema é que muitas pessoas só descobrem a suspensão quando tentam sacar o pagamento.

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 9 de junho de 2026 às 13:03

É possível recorrer quando o auxílio por incapacidade temporária é negado pelo INSS (Imagem: rafastockbr | Shutterstock)
O INSS está cortando benefícios? Saiba como evitar bloqueios e suspensões Crédito: Imagem: rafastockbr | Shutterstock

Nos últimos meses, milhares de beneficiários têm relatado bloqueios, suspensões e até cancelamentos de benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Em muitos casos, os cortes acontecem após revisões cadastrais, pente-fino administrativos ou falta de atualização de informações junto ao órgão. A situação tem gerado preocupação principalmente entre aposentados, pensionistas e beneficiários de auxílios previdenciários e assistenciais, como o Benefício de Prestação Continuada (BPC/LOAS). O problema é que muitas pessoas só descobrem a suspensão quando tentam sacar o pagamento.

De acordo com o advogado e sócio do escritório Parish & Zenandro Advogados e especialista em causas contra o INSS e aposentadoria do servidor público, Eddie Parish, a maioria dos bloqueios ocorre por pendências cadastrais ou ausência de comprovação exigida pelo órgão. “Muitos benefícios são suspensos por falta de atualização no CadÚnico, inconsistências no cadastro ou ausência de resposta a notificações do INSS. O segurado precisa acompanhar regularmente sua situação para evitar surpresas”, ressalta Eddie Parish.

Saiba os principais motivos para o INSS negar benefício

Falta de comprovação do tempo mínimo de contribuição;  por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Perda da qualidade de segurado; por Marcello Casal/JrAgência Brasil
Erros ou vínculos ausentes no CNIS; por Agência Brasil
Documentação médica insuficiente em casos de incapacidade; por INSS
Não há enquadramento correto nas regras de aposentadoria. por Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
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Falta de comprovação do tempo mínimo de contribuição;  por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Entre os principais motivos para bloqueios estão a falta de atualização do Cadastro Único, adesão ao Bolsa Família de forma a modificar a renda do grupo familiar, irregularidades identificadas em revisões administrativas, ausência de documentos solicitados pelo INSS, problemas na prova de vida e indícios de inconsistências nas informações do segurado. O governo federal vem intensificando operações de revisão para identificar pagamentos considerados irregulares, principalmente em benefícios assistenciais e auxílios por incapacidade.

No caso do BPC/LOAS, por exemplo, a atualização do CadÚnico deve ser feita pelo menos a cada dois anos. A falta dessa atualização pode levar ao bloqueio automático do benefício. Outro ponto importante é acompanhar as notificações enviadas pelo INSS por canais oficiais, como o aplicativo Meu INSS, o site do órgão e mensagens autorizadas. Especialistas alertam que golpistas também utilizam falsas notificações para enganar beneficiários, solicitando dados pessoais ou pagamentos indevidos.

“O INSS não solicita pagamentos para liberar benefícios e o segurado deve ter muito cuidado com mensagens suspeitas. Antes de fornecer qualquer informação, é importante confirmar se a comunicação realmente é oficial”, alerta Eddie Parish. Além disso, manter documentos médicos atualizados é essencial para quem recebe benefícios por incapacidade temporária ou permanente. Em alguns casos, o segurado pode ser convocado para novas perícias médicas durante processos de revisão.

Caso o benefício seja bloqueado ou suspenso, o segurado pode apresentar defesa administrativa e solicitar a regularização junto ao INSS. Dependendo da situação, também é possível recorrer judicialmente para restabelecer os pagamentos. “Quando o benefício é cortado de forma indevida, o segurado tem direito de buscar a reversão da decisão. O importante é agir rapidamente e reunir toda a documentação necessária para comprovar o direito ao benefício”, explica Eddie Parish.

Especialistas recomendam que os beneficiários acompanhem frequentemente o extrato do benefício, consultem o CNIS, mantenham seus dados atualizados e guardem documentos importantes relacionados ao histórico previdenciário. Essas medidas ajudam a evitar transtornos e reduzem os riscos de suspensão dos pagamentos.

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