MEMÓRIA

'O medo é mau conselheiro': relembre frases marcantes de Zuenir Ventura

Jornalista faleceu nesta terça, aos 95 anos

Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:03

Zuenir Ventura Crédito: Divulgação/ABL

Zuenir Ventura construiu uma trajetória marcada pela análise dos conflitos e das transformações do Brasil. Além do trabalho na imprensa, o jornalista publicou livros que se tornaram referências para a compreensão da política, da violência urbana e das questões sociais do país.

Entre suas obras mais conhecidas estão Cidade Partida, sobre a violência no Rio de Janeiro; 1968: O Ano que Não Terminou, dedicado ao período de repressão política; e Chico Mendes: Crime e Castigo, que aborda a trajetória e o assassinato do líder ambientalista.

O jornalista morreu nesta terça (22), aos 95 anos, no Rio. Relembre algumas de suas principais reflexões:

Relembre a vida de Zuenir Ventura 1 de 6

Sobre jornalismo e literatura

“Jornalismo e literatura são irmãos gêmeos que nasceram muito diferentes e que hoje são mais parecidos do que nunca.”

Sobre a velhice

“Eu tive um câncer e a lição que eu tirei desse momento, felizmente, já superado, é que perdemos tanto tempo com besteiras. Olhar para o mar, mas que prazer! Algo que eu não tinha antes, o olhar era meio blasé. Um perigo você chegar à velhice e ficar blasé.”

Sobre o medo

“É preciso mexer com a moldura, com os sentimentos e com as atitudes. É preciso levantar o ânimo, porque o medo é mau conselheiro.”

Sobre a inveja

“A inveja é um vírus que se caracteriza pela ausência de sintomas aparentes. O ódio espuma. A preguiça se derrama. A gula engorda. A avareza acumula. A luxúria se oferece. O orgulho brilha. Só a inveja se esconde.”

Sobre Chico Mendes