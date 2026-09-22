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'O medo é mau conselheiro': relembre frases marcantes de Zuenir Ventura

Jornalista faleceu nesta terça, aos 95 anos

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 11:03

Zuenir Ventura
Zuenir Ventura Crédito: Divulgação/ABL

Zuenir Ventura construiu uma trajetória marcada pela análise dos conflitos e das transformações do Brasil. Além do trabalho na imprensa, o jornalista publicou livros que se tornaram referências para a compreensão da política, da violência urbana e das questões sociais do país.

Entre suas obras mais conhecidas estão Cidade Partida, sobre a violência no Rio de Janeiro; 1968: O Ano que Não Terminou, dedicado ao período de repressão política; e Chico Mendes: Crime e Castigo, que aborda a trajetória e o assassinato do líder ambientalista.

O jornalista morreu nesta terça (22), aos 95 anos, no Rio. Relembre algumas de suas principais reflexões:

Relembre a vida de Zuenir Ventura

Zuenir Ventura e Walter Firmo na revista Veja por Reprodução
Carteia profissional de Zuenir por Reprodução
Jornalista e escritor, Zuenir Ventura era integrante da Academia Brasileira de Letras desde 2015 por Divulgação/ABL
Zuenir Ventura marcou o jornalismo brasileiro com reportagens sobre direitos humanos, política e desigualdade social por Reprodução
Autor de “1968 - O Ano que Não Terminou”, Zuenir construiu uma carreira de décadas na imprensa brasileira por Reprodução
Zuenir Ventura por Reprodução
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Zuenir Ventura e Walter Firmo na revista Veja por Reprodução

Sobre jornalismo e literatura

“Jornalismo e literatura são irmãos gêmeos que nasceram muito diferentes e que hoje são mais parecidos do que nunca.”

Sobre a velhice

“Eu tive um câncer e a lição que eu tirei desse momento, felizmente, já superado, é que perdemos tanto tempo com besteiras. Olhar para o mar, mas que prazer! Algo que eu não tinha antes, o olhar era meio blasé. Um perigo você chegar à velhice e ficar blasé.”

Sobre o medo

“É preciso mexer com a moldura, com os sentimentos e com as atitudes. É preciso levantar o ânimo, porque o medo é mau conselheiro.”

Sobre a inveja

“A inveja é um vírus que se caracteriza pela ausência de sintomas aparentes. O ódio espuma. A preguiça se derrama. A gula engorda. A avareza acumula. A luxúria se oferece. O orgulho brilha. Só a inveja se esconde.”

Sobre Chico Mendes

“Chico Mendes acertou quando anunciou que ia ser morto, mas errou ao achar que sua morte poderia ser inútil. Nunca um tiro dado no Brasil ecoou tão longe - até hoje.”

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Zuenir Ventura

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