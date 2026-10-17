BOLO ERA DE FAMOSA FRANQUIA

O que aconteceu com o cliente que comeu bolo de famosa franquia com rato morto?

Homem comeu alimento durante três dias; ele deverá ficar atento a possíveis sinais de infecção durante 30 dias

Giuliana Mancini

Publicado em 17 de outubro de 2026 às 08:06

Confeitaria é interditada e dona é presa após cliente encontrar rato morto dentro de bolo Crédito: Reprodução

O cliente que comeu, durante três dias, um bolo com um rato morto em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, não apresentou sintomas após ingerir o alimento, mas procurou um infectologista e precisou tomar um medicamento preventivo. O caso foi confirmado pela Polícia Civil, que investiga as condições sanitárias de unidades da rede Casa de Bolos na capital gaúcha.

Segundo a delegada Milena Simioli, titular da Delegacia de Polícia de Proteção aos Direitos do Consumidor (Decon), o homem deverá observar o possível surgimento de sintomas durante os próximos 30 dias.

Rato dentro de bolo levou a interdição de lojas e prisão 1 de 6

"A vítima está bem, ela não tem nenhum sintoma. Depois que ela ingeriu o alimento, ela não sentiu nada, mas buscou um infectologista e teve que tomar medicamento para profilaxia", afirmou a delegada ao g1.

O caso aconteceu na Casa de Bolos, na unidade Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre. O consumidor procurou a polícia cerca de três dias após ingerir o produto. De acordo com as informações da investigação, ele havia consumido parte do bolo antes de perceber a presença do roedor morto no alimento.

Como o rato foi parar dentro do bolo?

A investigação aponta que o animal teria sido "assado junto com o alimento". A Polícia Civil descarta, até o momento, a hipótese de que o episódio tenha sido provocado propositalmente.

"Todo o corpo do roedor está com pedaços do bolo grudados e não é nem possível ver a parte interna dele mesmo", afirmou Milena Simioli. Isso reforça a suspeita de que o animal já estava no forno e caiu na massa ao tentar sair, sendo assado junto com o alimento.

A polícia considera "quase impossível" que o rato tenha entrado no alimento depois que o produto deixou o estabelecimento.

Fiscalização encontrou fezes e urina de roedores

Após receber a denúncia, a Polícia Civil acionou a Vigilância Sanitária para fiscalizar a unidade da Casa de Bolos no bairro de Cavalhada, na Zona Sul de Porto Alegre, onde o cliente comprou o produto.

Durante a inspeção, os agentes encontraram fezes de roedores sobre potes com alimentos e nas proximidades do local de produção dos bolos, além de alimentos vencidos e outras condições inadequadas de higiene.

"Também verificamos urina de rato, produtos com data de validade expirada e também as condições do lugar em si, as grades todas enferrujadas, produtos com fungos, então foi bem chocante", relatou a delegada.

Outra unidade da mesma rede, localizada no Centro da cidade, também foi fiscalizada devido a outras denúncias relacionadas ao estabelecimento, e apresentou problemas semelhantes. Os dois estabelecimentos foram interditados.

A proprietária da unidade de Cavalhada, Amanda Borges Lopes Schenk, de 41 anos, foi presa em flagrante na quarta-feira (14), mas deixou a prisão após audiência de custódia na quinta-feira (15). Uma das condições estabelecidas pelo Judiciário para a liberdade provisória é a adequação às exigências de higiene sanitária. Depois disso, a Vigilância Sanitária deverá fazer uma nova vistoria para verificar se o estabelecimento pode voltar a funcionar.

Em nota, a defesa afirmou que o caso está sendo tratado com seriedade e informou que a empresa realiza uma auditoria interna para apurar as circunstâncias do ocorrido. Os advogados também disseram que a loja mantém há mais de 11 anos os serviços de uma empresa de dedetização e controle de pragas e que a hipótese de sabotagem por um funcionário insatisfeito será investigada, sem conclusões antecipadas.

A defesa declarou ainda que pretende colaborar com as autoridades para esclarecer os fatos e identificar eventuais falhas.

Veja a nota emitida pela defesa da proprietária

"NOTA À IMPRENSA

Na qualidade de advogados da proprietária do estabelecimento, informamos que ela já se encontra em liberdade e que os fatos relacionados à ocorrência estão sendo tratados com a máxima seriedade.

O estabelecimento mantém, há mais de 11 anos, os serviços da mesma empresa especializada em dedetização e controle de pragas, sem intercorrências anteriores. Os respectivos comprovantes e registros dos serviços realizados estão disponíveis. A loja conta, ainda, com responsáveis pela gestão operacional, limpeza e manutenção das condições de higiene.

Paralelamente aos esclarecimentos necessários perante as autoridades competentes, está sendo realizada uma auditoria interna rigorosa, destinada a examinar todas as circunstâncias do ocorrido, os procedimentos adotados e os controles existentes. Entre os pontos a serem apurados, está a eventual possibilidade de sabotagem por parte de algum funcionário insatisfeito, hipótese que será investigada de forma criteriosa, sem prejulgamentos ou conclusões antecipadas.

A principal preocupação é assegurar a qualidade dos produtos comercializados, a higiene, a segurança dos alimentos e, sobretudo, o bem-estar e a confiança dos clientes. Todas as medidas cabíveis serão adotadas para o completo esclarecimento dos fatos, bem como para identificar e corrigir eventuais falhas que venham a ser constatadas, preservando os padrões de qualidade e segurança que devem nortear a atividade.

Reafirmamos o compromisso com a transparência, a responsabilidade e a colaboração com a apuração, ressaltando que quaisquer conclusões deverão estar amparadas em elementos objetivos e devidamente verificados.

Hoiama Homem Pareta (OAB/RS 81.081) e Ivan Pareta Júnior (OAB/RS 93.974)