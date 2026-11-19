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Perla Ribeiro
Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:20
A qualidade de um azeite extra virgem não depende apenas da etapa de extração. Antes de chegar à garrafa, o produto passa por uma série de cuidados que começam no cultivo das oliveiras e envolvem o acompanhamento das azeitonas, a seleção dos lotes e avaliações que identificam características como aroma, sabor, amargor e picância.
Essa trajetória combina tradição agrícola e conhecimento técnico. Com mais de 150 anos de história, a marca italiana Filippo Berio acompanha esse processo desde sua origem, em 1867, reunindo experiência na produção de azeites, pesquisa e procedimentos de seleção e controle de qualidade.
Azeite de Oliva
“Um bom azeite extra virgem é resultado de uma combinação de fatores que começa na origem e envolve conhecimento, experiência e cuidado em cada etapa. A qualidade não depende de um único momento, mas de todo o processo que transforma as azeitonas em um azeite com características próprias”, afirma Eduardo Casarin, diretor da Filippo Berio no Brasil.
A relação entre pesquisa e cultivo está presente na Villa Filippo Berio, na Toscana. Localizada em uma propriedade rural de 75 hectares, a área funciona como um laboratório a céu aberto, onde são desenvolvidos estudos científicos e projetos de longo prazo relacionados à biodiversidade, às boas práticas agrícolas e à valorização do território.
O espaço também reúne diferentes variedades de oliveiras, que apresentam características próprias e contribuem para a diversidade dos perfis sensoriais dos azeites. Aroma, sabor, amargor e picância podem variar conforme fatores como clima, solo e práticas agrícolas adotadas em cada região produtora.
Da extração à escolha dos lotes
Depois da colheita, as azeitonas são encaminhadas para a extração do azeite por processos exclusivamente mecânicos. Para receber a classificação extra virgem, o produto precisa cumprir requisitos específicos, incluindo parâmetros físico-químicos e avaliações sensoriais previstos na legislação.
Uma das etapas importantes é a seleção dos azeites. A SALOV, empresa responsável pela Filippo Berio, avalia aproximadamente 6 mil amostras por ano. Desse total, cerca de 6% são selecionadas conforme os padrões e perfis de qualidade estabelecidos pela companhia.
As análises consideram características como aroma, sabor, amargor e picância, além de parâmetros físico-químicos utilizados para verificar a qualidade e a conformidade dos produtos. Com base nos resultados, especialistas combinam diferentes lotes para alcançar o perfil sensorial desejado.
As misturas passam por novas avaliações realizadas por painéis de provadores, que verificam se o resultado corresponde às características esperadas. O procedimento busca preservar a identidade sensorial dos produtos e manter a consistência de seus perfis ao longo do tempo.
Após essa fase, os azeites são armazenados em condições controladas, em tanques organizados de acordo com a origem e as características de cada lote. Conforme as especificações do produto, também podem passar por processos de filtragem antes do envase.
Controle de qualidade até a garrafa
A etapa final ocorre na unidade industrial da SALOV, na província de Lucca, na Toscana. A estrutura reúne laboratórios de controle de qualidade, áreas de armazenamento e linhas de embalagem.
O acompanhamento inclui verificações periódicas, auditorias e certificações externas. A empresa adota padrões internacionais relacionados à segurança dos alimentos, à gestão ambiental e à saúde e segurança ocupacional. Também segue os princípios do sistema HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), metodologia utilizada para identificar, avaliar e controlar riscos relacionados à segurança alimentar.
Entre as certificações da companhia estão BRC e IFS, voltadas à segurança dos alimentos; ISO 14001, relacionada à gestão ambiental; e ISO 45001, referente à saúde e segurança ocupacional. A empresa também possui certificações aplicáveis a determinados produtos e mercados, como Kosher, Halal e aquelas relacionadas à produção orgânica.
Da pesquisa agrícola à seleção dos lotes, passando pelas análises e verificações durante o processamento e o envase, diferentes procedimentos acompanham a produção. O trabalho reúne tradição italiana e conhecimento técnico para preservar as características dos azeites, desde as regiões produtoras até a mesa dos consumidores.