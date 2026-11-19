PRODUÇÃO E QUALIDADE

O que define um azeite extra virgem? Conheça os cuidados que começam no cultivo das azeitonas

Acompanhamento agrícola, pesquisa, seleção de amostras e avaliações sensoriais fazem parte do processo que busca preservar as características de cada produto, da origem ao envase

Perla Ribeiro

Publicado em 19 de novembro de 2026 às 05:20

O que define um azeite extra virgem? Conheça os cuidados que começam no cultivo das azeitonas Crédito: Imagem gerada pela IA

A qualidade de um azeite extra virgem não depende apenas da etapa de extração. Antes de chegar à garrafa, o produto passa por uma série de cuidados que começam no cultivo das oliveiras e envolvem o acompanhamento das azeitonas, a seleção dos lotes e avaliações que identificam características como aroma, sabor, amargor e picância.

Essa trajetória combina tradição agrícola e conhecimento técnico. Com mais de 150 anos de história, a marca italiana Filippo Berio acompanha esse processo desde sua origem, em 1867, reunindo experiência na produção de azeites, pesquisa e procedimentos de seleção e controle de qualidade.

Azeite de Oliva 1 de 20

“Um bom azeite extra virgem é resultado de uma combinação de fatores que começa na origem e envolve conhecimento, experiência e cuidado em cada etapa. A qualidade não depende de um único momento, mas de todo o processo que transforma as azeitonas em um azeite com características próprias”, afirma Eduardo Casarin, diretor da Filippo Berio no Brasil.

A relação entre pesquisa e cultivo está presente na Villa Filippo Berio, na Toscana. Localizada em uma propriedade rural de 75 hectares, a área funciona como um laboratório a céu aberto, onde são desenvolvidos estudos científicos e projetos de longo prazo relacionados à biodiversidade, às boas práticas agrícolas e à valorização do território.

O espaço também reúne diferentes variedades de oliveiras, que apresentam características próprias e contribuem para a diversidade dos perfis sensoriais dos azeites. Aroma, sabor, amargor e picância podem variar conforme fatores como clima, solo e práticas agrícolas adotadas em cada região produtora.

Da extração à escolha dos lotes

Depois da colheita, as azeitonas são encaminhadas para a extração do azeite por processos exclusivamente mecânicos. Para receber a classificação extra virgem, o produto precisa cumprir requisitos específicos, incluindo parâmetros físico-químicos e avaliações sensoriais previstos na legislação.

Uma das etapas importantes é a seleção dos azeites. A SALOV, empresa responsável pela Filippo Berio, avalia aproximadamente 6 mil amostras por ano. Desse total, cerca de 6% são selecionadas conforme os padrões e perfis de qualidade estabelecidos pela companhia.

As análises consideram características como aroma, sabor, amargor e picância, além de parâmetros físico-químicos utilizados para verificar a qualidade e a conformidade dos produtos. Com base nos resultados, especialistas combinam diferentes lotes para alcançar o perfil sensorial desejado.

As misturas passam por novas avaliações realizadas por painéis de provadores, que verificam se o resultado corresponde às características esperadas. O procedimento busca preservar a identidade sensorial dos produtos e manter a consistência de seus perfis ao longo do tempo.

Após essa fase, os azeites são armazenados em condições controladas, em tanques organizados de acordo com a origem e as características de cada lote. Conforme as especificações do produto, também podem passar por processos de filtragem antes do envase.

Controle de qualidade até a garrafa

A etapa final ocorre na unidade industrial da SALOV, na província de Lucca, na Toscana. A estrutura reúne laboratórios de controle de qualidade, áreas de armazenamento e linhas de embalagem.

O acompanhamento inclui verificações periódicas, auditorias e certificações externas. A empresa adota padrões internacionais relacionados à segurança dos alimentos, à gestão ambiental e à saúde e segurança ocupacional. Também segue os princípios do sistema HACCP (Análise de Perigos e Pontos Críticos de Controle), metodologia utilizada para identificar, avaliar e controlar riscos relacionados à segurança alimentar.

Entre as certificações da companhia estão BRC e IFS, voltadas à segurança dos alimentos; ISO 14001, relacionada à gestão ambiental; e ISO 45001, referente à saúde e segurança ocupacional. A empresa também possui certificações aplicáveis a determinados produtos e mercados, como Kosher, Halal e aquelas relacionadas à produção orgânica.