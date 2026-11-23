SEGUE HOSPITALIZADO

O que diz o boletim médico do terceiro dia de internação de Jair Bolsonaro

Ex-presidente permanece na UTI com obstrução intestinal, apresenta quadro clinicamente estável e não tem previsão de alta

Carol Neves

Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:03

Jair Bolsonaro Crédito: Reprodução

Jair Bolsonaro (PL) chegou ao terceiro dia de internação nesta segunda-feira (23), no Hospital DF Star, em Brasília. O ex-presidente está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde recebe tratamento para um quadro de abdômen agudo obstrutivo. Segundo o último boletim médico divulgado pela unidade de saúde, no domingo (22), ele apresenta estabilidade clínica, mas continua sem previsão de alta.

De acordo com o comunicado, Bolsonaro permanece em tratamento clínico, sob jejum e recebendo suporte nutricional. Até a manhã desta segunda-feira, não havia sido divulgado um novo boletim médico com atualização sobre o estado de saúde do ex-presidente.

O documento foi assinado pelos médicos Brasil Caiado, Leandro Echenique, Claudio Birolini, Antônio Aurélio Fagundes Júnior e Alisson Barcelos Borges.

Michelle e Jair Bolsonaro 1 de 15

Além da atualização médica, Michelle Bolsonaro também compartilhou uma notícia positiva sobre a recuperação do marido. Na noite de ontem, a ex-primeira-dama afirmou, em publicação nas redes sociais, que o resultado da endoscopia realizada durante a internação foi positivo.

"Vamos dormir com boas notícias: o resultado da endoscopia foi muito positivo! Deus é bom em todo tempo. Obrigada por todas as orações!", escreveu.

Entenda o problema de saúde de Bolsonaro

Bolsonaro foi internado na sexta-feira (20), depois de apresentar fortes dores abdominais. Exames realizados no hospital identificaram um quadro de obstrução intestinal, com comprometimento da passagem do conteúdo pelo intestino delgado.

A equipe médica adotou inicialmente uma abordagem clínica, com hidratação, jejum e utilização de uma sonda nasogástrica para retirar o conteúdo acumulado no estômago. O suporte nutricional também faz parte dos cuidados.

A possibilidade de uma nova intervenção cirúrgica não foi descartada pelos médicos, a depender da evolução do quadro.

O que diz a família

Ainda ontem também, Michelle Bolsonaro afirmou que o marido havia passado a noite sem dores e conseguido caminhar. Carlos Bolsonaro também relatou que quase um litro de resíduos alimentares havia sido retirado do estômago do pai por meio da sonda.