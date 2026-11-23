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Carol Neves
Publicado em 23 de novembro de 2026 às 09:03
Jair Bolsonaro (PL) chegou ao terceiro dia de internação nesta segunda-feira (23), no Hospital DF Star, em Brasília. O ex-presidente está na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), onde recebe tratamento para um quadro de abdômen agudo obstrutivo. Segundo o último boletim médico divulgado pela unidade de saúde, no domingo (22), ele apresenta estabilidade clínica, mas continua sem previsão de alta.
De acordo com o comunicado, Bolsonaro permanece em tratamento clínico, sob jejum e recebendo suporte nutricional. Até a manhã desta segunda-feira, não havia sido divulgado um novo boletim médico com atualização sobre o estado de saúde do ex-presidente.
O documento foi assinado pelos médicos Brasil Caiado, Leandro Echenique, Claudio Birolini, Antônio Aurélio Fagundes Júnior e Alisson Barcelos Borges.
Michelle e Jair Bolsonaro
Além da atualização médica, Michelle Bolsonaro também compartilhou uma notícia positiva sobre a recuperação do marido. Na noite de ontem, a ex-primeira-dama afirmou, em publicação nas redes sociais, que o resultado da endoscopia realizada durante a internação foi positivo.
"Vamos dormir com boas notícias: o resultado da endoscopia foi muito positivo! Deus é bom em todo tempo. Obrigada por todas as orações!", escreveu.
Entenda o problema de saúde de Bolsonaro
Bolsonaro foi internado na sexta-feira (20), depois de apresentar fortes dores abdominais. Exames realizados no hospital identificaram um quadro de obstrução intestinal, com comprometimento da passagem do conteúdo pelo intestino delgado.
A equipe médica adotou inicialmente uma abordagem clínica, com hidratação, jejum e utilização de uma sonda nasogástrica para retirar o conteúdo acumulado no estômago. O suporte nutricional também faz parte dos cuidados.
A possibilidade de uma nova intervenção cirúrgica não foi descartada pelos médicos, a depender da evolução do quadro.
O que diz a família
Ainda ontem também, Michelle Bolsonaro afirmou que o marido havia passado a noite sem dores e conseguido caminhar. Carlos Bolsonaro também relatou que quase um litro de resíduos alimentares havia sido retirado do estômago do pai por meio da sonda.
Apesar dos relatos da família sobre a evolução do quadro, a equipe médica informou, no último comunicado, que Bolsonaro continuava internado na UTI e sem previsão de alta.