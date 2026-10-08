MODELO DE TRABALHO

O que é a jornada flexível defendida por Flávio e como funciona o pagamento por hora

Proposta prevê negociação direta entre empregado e empresa, mas modelos no exterior seguem regras diferentes

Carol Neves

Publicado em 8 de outubro de 2026 às 10:47

Flávio Bolsonaro diz que discussão do fim da 6x1 é oportunista e defende remuneração por hora de trabalho Crédito: Joédson Alves/Agência Brasil

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) defende que empresas e empregados negociem diretamente a jornada de trabalho, com possibilidade de remuneração por hora. O modelo pode alterar a distribuição do expediente, mas também diminuir salários e benefícios quando houver redução da carga contratada.

Na terça-feira (6), o senador criticou o debate sobre o fim da escala 6×1, na qual o trabalhador tem um dia de descanso para cada seis trabalhados. Para ele, a iniciativa busca favorecer eleitoralmente o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

A alternativa defendida por Flávio aparece em seu programa de governo e em uma proposta de emenda à Constituição que tramita no Senado. O programa apresenta os acordos diretos, dentro da lei, como uma maneira de atender às necessidades de mães, jovens e pessoas que enfrentam dificuldades para entrar no mercado de trabalho.

Flávio Bolsonaro vota logo após a abertura das urnas no Rio neste domingo 1 de 8

Já a PEC 12/2026, apresentada pelo senador Rogério Marinho (PL-RN) e assinada por Flávio, prevê que o empregado possa escolher entre o regime tradicional e outro baseado nas horas trabalhadas.

O limite semanal previsto na Constituição seria mantido, e o valor mínimo da hora teria como referência o salário mínimo nacional ou o piso da categoria. Férias, décimo terceiro e depósitos do FGTS, porém, seriam proporcionais à carga efetivamente cumprida. Com menos horas contratadas, o trabalhador poderia receber menos e ter valores menores nesses benefícios.

A proposta também estabelece a prevalência do contrato individual sobre os instrumentos de negociação coletiva, dando maior peso às condições acertadas diretamente com a empresa. Não há previsão de duas folgas semanais para todos os trabalhadores.

O que é a jornada flexível e como funciona em outros países?

A expressão jornada flexível abrange situações diferentes. Pode significar liberdade para mudar os horários de entrada e saída, concentração do expediente em menos dias ou contratação por hora. Por isso, os efeitos sobre renda e descanso variam conforme as regras adotadas.

No Reino Unido, por exemplo, a jornada comprimida permite distribuir a mesma carga de trabalho em menos dias. Nesse caso, as folgas adicionais são compensadas por expedientes mais longos. Há ainda modalidades de tempo parcial e divisão de um posto entre duas pessoas.

Empregados na Inglaterra, na Escócia e no País de Gales podem solicitar alterações nos dias, horários, horas e local de trabalho. A empresa deve analisar o pedido, mas pode recusá-lo por razões empresariais previstas nas regras.

Na Finlândia, a flexibilidade permite ajustar o início e o fim do expediente dentro de limites negociados com o empregador. Empresa e funcionário definem os períodos de presença obrigatória, enquanto dias mais curtos ou mais longos geram um saldo de horas. A jornada regular deve respeitar a média de até 40 horas semanais ao longo de quatro meses, sem que a mudança de horários necessariamente reduza a carga contratada.

Outros modelos envolvem trabalho conforme a demanda. A Alemanha admite essa modalidade, mas exige a definição da duração semanal e diária. Quando o contrato não especifica a carga da semana, são consideradas 20 horas contratadas. Como regra, a convocação deve ocorrer com pelo menos quatro dias de antecedência. Se houver uma jornada mínima acordada, a empresa pode solicitar até 25% de horas adicionais.

Na Austrália, o vínculo chamado casual não pressupõe um compromisso firme antecipado de trabalho contínuo. A empresa pode oferecer turnos, e o empregado pode aceitá-los ou recusá-los. Esses profissionais recebem um adicional ou uma taxa específica de remuneração, mas geralmente não têm a maioria das licenças remuneradas asseguradas aos empregados permanentes.