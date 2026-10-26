O que é a sala-cofre do TSE citada por Flávio e para que ela serve

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Carol Neves
Publicado em 26 de outubro de 2026 às 12:54
Protegidas por cinco portas codificadas e monitoramento permanente, as salas-cofre do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abrigam computadores e sistemas usados no processo eleitoral brasileiro. A estrutura voltou ao debate após Flávio Bolsonaro (PL) alegar que fiscais de seu partido foram retirados do local durante o segundo turno, neste domingo (25). A Justiça Eleitoral classificou a afirmação como falsa.
Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador associou a suposta retirada à decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou o horário de votação. Flávio também anunciou que pretende pedir à Justiça a anulação da eleição.
Na resposta, o TSE explicou que a sala-cofre não é aberta à visitação. O acompanhamento dos resultados por representantes partidários ocorre em outros ambientes, como a Sala de Totalização. Segundo a Corte, dois fiscais do PL estiveram nesse espaço no domingo e também acompanharam o Teste de Integridade das Urnas, no subsolo do edifício, além de visitar a Sala dos Partidos Políticos.
O protocolo de segurança das urnas eletrônicas
“Há registro de presença nos locais visitados, além de filmagem na Sala de Totalização”, informou o tribunal, que afirmou ter documentação comprovando o livre acesso dos representantes às unidades visitadas.
As duas salas-cofre ficam no anexo da sede do TSE, em Brasília. Conforme a descrição disponível no glossário de tecnologia do tribunal, os ambientes reúnem 90 computadores. Um deles concentra informações como o cadastro nacional de eleitores, os registros de candidaturas e as prestações de contas, além dos sistemas de totalização dos votos do país.
O outro guarda as matrizes dos programas utilizados nas urnas eletrônicas e a Autoridade Certificadora das Urnas Eletrônicas. Os softwares possuem assinaturas e registros digitais de instituições e entidades que participam da fiscalização eleitoral, entre elas partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Procuradoria-Geral Eleitoral.
A segurança inclui vigilância durante as 24 horas do dia, todos os dias da semana. Das cinco portas codificadas que controlam a entrada, as duas últimas exigem a participação de duas pessoas autorizadas para serem abertas. Os espaços também contam com climatização, detecção contínua de fumaça e um sistema que libera gás especial para combater incêndios sem danificar os equipamentos.