ELEIÇÕES

O que é a sala-cofre do TSE citada por Flávio e para que ela serve

Tribunal desmentiu acusação de que fiscais do PL foram retirados do local

Carol Neves

Publicado em 26 de outubro de 2026 às 12:54

Urna eletrônica foi aberta ao vivo pela primeira vez Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Protegidas por cinco portas codificadas e monitoramento permanente, as salas-cofre do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) abrigam computadores e sistemas usados no processo eleitoral brasileiro. A estrutura voltou ao debate após Flávio Bolsonaro (PL) alegar que fiscais de seu partido foram retirados do local durante o segundo turno, neste domingo (25). A Justiça Eleitoral classificou a afirmação como falsa.

Derrotado por Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o senador associou a suposta retirada à decisão do ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), que prorrogou o horário de votação. Flávio também anunciou que pretende pedir à Justiça a anulação da eleição.

Na resposta, o TSE explicou que a sala-cofre não é aberta à visitação. O acompanhamento dos resultados por representantes partidários ocorre em outros ambientes, como a Sala de Totalização. Segundo a Corte, dois fiscais do PL estiveram nesse espaço no domingo e também acompanharam o Teste de Integridade das Urnas, no subsolo do edifício, além de visitar a Sala dos Partidos Políticos.

O protocolo de segurança das urnas eletrônicas 1 de 9

“Há registro de presença nos locais visitados, além de filmagem na Sala de Totalização”, informou o tribunal, que afirmou ter documentação comprovando o livre acesso dos representantes às unidades visitadas.

As duas salas-cofre ficam no anexo da sede do TSE, em Brasília. Conforme a descrição disponível no glossário de tecnologia do tribunal, os ambientes reúnem 90 computadores. Um deles concentra informações como o cadastro nacional de eleitores, os registros de candidaturas e as prestações de contas, além dos sistemas de totalização dos votos do país.

O outro guarda as matrizes dos programas utilizados nas urnas eletrônicas e a Autoridade Certificadora das Urnas Eletrônicas. Os softwares possuem assinaturas e registros digitais de instituições e entidades que participam da fiscalização eleitoral, entre elas partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil e Procuradoria-Geral Eleitoral.