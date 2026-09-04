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O que se sabe sobre a morte de executivo de multinacional dos EUA achado morto em hotel de luxo em SP

A vítima é Andres Barquero Dembo, diretor comercial do setor farmacêutico

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 10:58

Andres Barquero Dembo
Andres Barquero Dembo Crédito: Reprodução

A Polícia Civil investiga a morte de um empresário norte-americano, de 44 anos, encontrado sem vida em um quarto de hotel na zona sul de São Paulo. A ocorrência foi registrada na última quinta-feira, 3, como morte suspeita, e as circunstâncias do óbito são apuradas. A vítima é Andres Barquero Dembo, diretor comercial do setor farmacêutico. Veja a seguir o que se sabe sobre o caso.

Onde ele foi encontrado?

O empresário estava hospedado no Sheraton São Paulo WTC Hotel, na zona sul da capital. Segundo o boletim de ocorrência, ele foi encontrado já sem vida no quarto.

Foram solicitados exames periciais ao Instituto Médico-Legal (IML). A Polícia Civil informou que realiza diligências para esclarecer as circunstâncias da morte e determinar a causa do óbito.

Empresário foi achado morto

Andres Barquero Dembo foi achado morto em hotel de SP por Reprodução
Andres Barquero Dembo foi achado morto em hotel de SP por Reprodução
Andres Barquero Dembo foi achado morto em hotel de SP por Reprodução
Andres Barquero Dembo foi achado morto em hotel de SP por Reprodução
Andres Barquero Dembo foi achado morto em hotel de SP por Reprodução
Andres Barquero Dembo foi achado morto em hotel de SP por Reprodução
Andres Barquero Dembo por Reprodução
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Andres Barquero Dembo foi achado morto em hotel de SP por Reprodução

O que diz o hotel?

O Sheraton São Paulo WTC Hotel afirmou, em nota, que lamenta o ocorrido, presta o apoio necessário aos envolvidos e colabora com as autoridades responsáveis pela investigação.

O estabelecimento disse ainda que mantém a confidencialidade das informações relacionadas ao caso em respeito à privacidade da família e às investigações.

O que a polícia investiga?

O caso foi registrado como morte suspeita na 96ª DP (Cidade Monções). Até o momento, a causa da morte não foi divulgada.

Quem era o empresário?

Dembo era diretor comercial para a América Latina de uma empresa multinacional do setor farmacêutico.

Segundo publicações em suas redes sociais, mantinha uma rotina ligada à atividade física. Praticava corrida, ciclismo e musculação e participava de provas de longa distância.

Casado, Dembo também compartilhava registros da rotina ao lado do companheiro e dos dois cachorros do casal.

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