LEGISLAÇÃO

'OAB da Medicina': outras cinco profissões podem passar a exigir prova para atuação profissional

Propostas tramitam nas casas legislativas

Millena Marques

Publicado em 7 de novembro de 2026 às 07:46

Veterinários estão na lista Crédito: Imagem: Hananeko_Studio | Shutterstock

A exigência de exames de proficiência para o exercício de diferentes profissões está em discussão no Congresso Nacional. Além da prova aplicada pela Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), propostas semelhantes para médicos e veterinários já foram aprovadas em pelo menos uma das casas legislativas. Outros quatro projetos, voltados a enfermeiros, dentistas, biomédicos e professores, também estão em tramitação.

As iniciativas estabelecem que os profissionais só poderão atuar após a aprovação em uma avaliação, mesmo depois de concluírem a graduação e receberem o diploma. A medida criaria, portanto, uma etapa adicional para a entrada no mercado de trabalho. Como justificativa, a maioria das propostas aponta questionamentos sobre a qualidade da formação oferecida por parte das instituições de ensino.

Os textos foram apresentados, em sua maioria, por parlamentares de direita ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), entre eles os senadores Marcos Pontes (PL-SP) e Carlos Viana (Podemos-MG). As propostas também contam com o apoio dos conselhos profissionais das respectivas categorias, que seriam responsáveis pela aplicação das provas.

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Propostas em tramitação

Na área de Medicina Veterinária, uma das iniciativas mais avançadas foi aprovada pela Câmara dos Deputados em maio. De autoria dos deputados Marcelo Queiroz (PSDB-RJ) e Felipe Becari (Podemos-SP), o projeto prevê a criação do Exame de Habilitação Profissional em Medicina Veterinária. A aplicação começaria cinco anos após a aprovação da proposta, que ainda precisa passar pelo Senado e receber a sanção da Presidência da República.

Para Enfermagem, o projeto defende a criação de uma prova de proficiência com base no argumento de que houve aumento na oferta de cursos considerados de baixa qualidade.

Já na Biomedicina, a proposta apresentada pelo senador Marcos Pontes aponta a proliferação de graduações na área como justificativa para a criação do exame.

Para Odontologia, a deputada Geovania de Sá (PSDB-SC) é autora de um projeto que prevê a instituição do Exame Nacional de Proficiência em Odontologia. A iniciativa tem apoio do conselho profissional da categoria.