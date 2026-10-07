Oito pessoas ficam feridas em acidente com 28 veículos em Minas Gerais

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Millena Marques
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 17:28
Vinte e oito veículos se envolveram em um acidente na BR-040, no sentido Belo Horizonte, em Minas Gerais, na manhã desta quarta-feira (7). Oito pessoas ficaram feridas.
De acordo com informações do g1, cinco vítimas em estado moderado e grave foram encaminhadas ao Hospital João XXIII. A Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig) informou, por volta das 12h30, que os pacientes estão estáveis.
Segundo a concessionária EPR Via Mineira, responsável pela administração do trecho, o acidente ocorreu na altura do km 548, em Nova Lima, por volta das 9h15. Informações preliminares apontam que uma carreta perdeu os freios, o que teria provocado a colisão.
Ainda de acordo com a EPR Via Mineira, o congestionamento no sentido da capital mineira chegou a 8 quilômetros, enquanto no sentido Rio de Janeiro atingiu 3 quilômetros por volta do meio-dia.
A concessionária interditou o trecho no sentido Belo Horizonte. Como rota alternativa, os motoristas podem acessar, no km 549, o desvio em direção ao distrito de Macacos.