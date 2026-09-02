LIMPEZA

Omo e Comfort serão recolhidos? Entenda decisão da Anvisa sobre fábrica da Unilever

Suspensão determinada pela agência atinge linhas de sabão líquido e amaciante

Esther Morais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 11:26

OMO Crédito: Divulgação

A suspensão determinada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) nesta quarta-feira (2) atinge a fabricação de sabão líquido para lavar roupas e amaciante líquido para roupas em uma unidade da Unilever, em Vinhedo, no interior de São Paulo. A medida, no entanto, não afeta os produtos que já circulam no mercado, que seguem liberados para comercialização e uso pelos consumidores.

A companhia é dona de marcas como Omo, Cif e Comfort. Em nota, a Unilever informou que recebeu a equipe da Anvisa para uma fiscalização na unidade de produtos de cuidados com a casa. Segundo a empresa, a inspeção resultou em “oportunidades de melhorias em processos de documentação e controle”, relacionadas às linhas de sabão líquido e amaciante líquido para roupas.

Anvisa suspende produção em fábrica da dona de Omo, Dove e Rexona 1 de 14

A Anvisa informou que a avaliação não identificou contaminação microbiológica ou outros problemas nos lotes produzidos na fábrica. Por esse motivo, não foi determinada a suspensão da comercialização, da distribuição ou do uso dos produtos já fabricados e disponíveis no mercado, nem o recolhimento dos itens.

A suspensão ocorre para implementação das melhorias operacionais requeridas. A empresa acrescentou que “todas as ações foram prontamente iniciadas e já estão sendo implementadas” e que as demais linhas de produção da unidade seguem operando normalmente.

Confira nota completa da Unilever

A Unilever Brasil Industrial Ltda. informa que recebeu a equipe da Anvisa em sua fábrica em Vinhedo (SP) para uma fiscalização na unidade de produtos de cuidados com a casa. A inspeção resultou em oportunidades de melhorias em processos de documentação e controle, conforme publicado no Diário Oficial do dia 2/9/2026, relacionadas às linhas de sabão líquido para lavar roupas e amaciante líquido para roupas.

Todos os produtos de cuidados com a casa fabricados na unidade, de todos os lotes, seguem liberados para comercialização e uso pelos consumidores. Em nota publicada no site, a Anvisa diz que a avaliação “não indicou contaminação microbiológica ou outros problemas sobre os lotes produzidos na fábrica. Por esse motivo, não foi determinada a suspensão da comercialização, da distribuição ou do uso dos produtos já fabricados e disponíveis no mercado, nem seu recolhimento.”

Por determinação da Anvisa, de forma preventiva, as linhas de fabricação destes produtos foram temporariamente suspensas para implementação das melhorias operacionais requeridas. Todas as ações foram prontamente iniciadas e já estão sendo implementadas. As demais linhas de produção da unidade seguem operando normalmente.