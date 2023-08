Onda de calor: Brasil pode ter recordes de temperatura no inverno

O Brasil vai enfrentar uma onda de calor a partir desta terlça-feira (22). De acordo com o Climatempo, os termômetros sobem devido uma grande massa de ar quente e seco que cobre grande parte do Brasil.



Essa onda de calor, segundo especialistas, é mais comum de ocorrer nos meses de setembro e outubro. As regiões que mais devem sentir a elevação das temperaturas são a Sudeste e o Centro-oeste, com máximas perto ou acima de 40ºC em vários pontos