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Onda de calor chega no Brasil e eleva temperaturas a até 42°C; veja estados afetados

Calor intenso atinge áreas de quatro regiões do país, incluindo a Bahia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:54

Calor
Calor Crédito: Shutterstock

Uma onda de calor atinge áreas do Brasil nesta terça-feira (18), com previsão de temperaturas de até 42°C em estados do Centro-Oeste e do Norte. Segundo a Climatempo, o fenômeno é provocado pela intensificação de um sistema de alta pressão atmosférica, que dificulta a entrada de massas de ar frio no interior do país.

A onda de calor, considerada a terceira de 2026 pela Climatempo, começou no sábado (15) e deve persistir até esta quarta-feira (20). O sistema também favorece dias de sol, pouca nebulosidade e baixos índices de umidade do ar em diversas áreas.

Ciclone extratropical: veja cinco pontos da previsão

Quando o ciclone deve se formar? O sistema deve começar a se desenvolver entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta (20), sobre a Região Sul. por Shutterstock
Quais estados podem ser afetados? A previsão aponta impactos principalmente no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, com avanço das instabilidades ao longo da quinta-feira. por Bruno Peres/Agência Brasil
Haverá tempestades? Sim. A formação do ciclone deve favorecer chuvas intensas e possibilidade de tempestades severas, inicialmente em áreas do Rio Grande do Sul e, depois, em Santa Catarina e no Paraná. por Divulgação / RBS / g1 RS
Os ventos podem chegar a 100 km/h? Sim. As rajadas devem ganhar força ao longo da quinta-feira e podem atingir até 100 km/h, principalmente na sexta-feira (21), quando o ciclone já estará formado e se afastando em direção ao oceano. por Wikimedia commons
O que acontece depois? Na sexta-feira, uma massa de ar frio deve avançar sobre a Região Sul, provocando queda nas temperaturas. O ciclone deve continuar se afastando do continente, enquanto as condições de vento e chuva começam a perder força. por Meteored
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Quando o ciclone deve se formar? O sistema deve começar a se desenvolver entre a noite de quarta-feira (19) e a madrugada de quinta (20), sobre a Região Sul. por Shutterstock

Onde o calor será mais intenso

As maiores temperaturas, entre 40°C e 42°C, são previstas para áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins.

Também há previsão de temperaturas entre 37°C e 39°C no norte e oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, noroeste de Minas Gerais, oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, Tocantins, sul do Pará e Rondônia.

No Sul, o calor mais intenso deve atingir o norte e oeste do Paraná, com máximas entre 35°C e 37°C.

Bahia está entre as áreas de calor intenso

O oeste da Bahia aparece entre as áreas que podem registrar temperaturas de até 39°C durante o período. A região, porém, está classificada pela Climatempo na faixa de calor intenso, e não na área principal da onda de calor.

Uma onda de calor ocorre quando há pelo menos cinco dias consecutivos com temperaturas 5°C ou mais acima da média para a época. Já o calor intenso corresponde a temperaturas pelo menos 3°C acima da média, mas abaixo de 5°C.

Além das temperaturas elevadas, a onda de calor deve ser acompanhada por queda da umidade relativa do ar. Os menores índices, entre 12% e 20%, são esperados principalmente no oeste de São Paulo, oeste de Minas Gerais, Distrito Federal, Centro-Oeste e Tocantins.

A previsão indica que o avanço de uma massa de ar frio deve começar a reduzir as temperaturas em algumas áreas a partir desta quarta-feira (20), especialmente no Sul, em Mato Grosso do Sul, oeste de São Paulo e sul de Mato Grosso.

Tags:

Calor

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