ALTAS TEMPERATURAS

Onda de calor chega no Brasil e eleva temperaturas a até 42°C; veja estados afetados

Calor intenso atinge áreas de quatro regiões do país, incluindo a Bahia

Esther Morais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 09:54

Calor Crédito: Shutterstock

Uma onda de calor atinge áreas do Brasil nesta terça-feira (18), com previsão de temperaturas de até 42°C em estados do Centro-Oeste e do Norte. Segundo a Climatempo, o fenômeno é provocado pela intensificação de um sistema de alta pressão atmosférica, que dificulta a entrada de massas de ar frio no interior do país.

A onda de calor, considerada a terceira de 2026 pela Climatempo, começou no sábado (15) e deve persistir até esta quarta-feira (20). O sistema também favorece dias de sol, pouca nebulosidade e baixos índices de umidade do ar em diversas áreas.

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Onde o calor será mais intenso

As maiores temperaturas, entre 40°C e 42°C, são previstas para áreas de Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Tocantins.

Também há previsão de temperaturas entre 37°C e 39°C no norte e oeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, noroeste de Minas Gerais, oeste da Bahia, sul do Maranhão e do Piauí, Tocantins, sul do Pará e Rondônia.

No Sul, o calor mais intenso deve atingir o norte e oeste do Paraná, com máximas entre 35°C e 37°C.

Bahia está entre as áreas de calor intenso

O oeste da Bahia aparece entre as áreas que podem registrar temperaturas de até 39°C durante o período. A região, porém, está classificada pela Climatempo na faixa de calor intenso, e não na área principal da onda de calor.

Uma onda de calor ocorre quando há pelo menos cinco dias consecutivos com temperaturas 5°C ou mais acima da média para a época. Já o calor intenso corresponde a temperaturas pelo menos 3°C acima da média, mas abaixo de 5°C.

Além das temperaturas elevadas, a onda de calor deve ser acompanhada por queda da umidade relativa do ar. Os menores índices, entre 12% e 20%, são esperados principalmente no oeste de São Paulo, oeste de Minas Gerais, Distrito Federal, Centro-Oeste e Tocantins.