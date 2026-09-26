Onda de calor deve elevar temperaturas acima de 40°C em oito estados; entenda

Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Heider Sacramento
Publicado em 26 de setembro de 2026 às 09:06
Uma onda de calor deve atingir diferentes regiões do Brasil a partir deste sábado (26), segundo alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica que oito estados podem registrar temperaturas superiores a 40°C até a próxima quarta-feira (30).
O alerta, classificado como de grande perigo, abrange integralmente Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Em partes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso, o fenômeno também deve ocorrer. Cuiabá e a capital fluminense estão entre as áreas citadas.
O Inmet explica que uma onda de calor é caracterizada pela permanência de temperaturas pelo menos 5°C acima da média histórica das máximas durante cinco dias consecutivos ou mais. Por isso, o fenômeno não depende apenas de uma temperatura absoluta, mas da comparação com o padrão climático de cada região.
Calor
Mesmo fora das áreas abrangidas pelo alerta específico, estados como Bahia, Tocantins, Distrito Federal e Espírito Santo também devem enfrentar temperaturas elevadas.
Quando o calor deve passar dos 40°C?
O calor intenso já foi registrado desde quinta-feira (24), quando 16 localidades monitoradas pelo Inmet atingiram mais de 40°C em áreas do Piauí, Tocantins, Goiás e Mato Grosso.
Neste sábado (26), a previsão aponta temperaturas acima dessa marca principalmente no Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, incluindo Corumbá, Porto Murtinho e Poconé.
No domingo (27), o calor deve avançar por áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, noroeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul do Tocantins e Piauí.
Na segunda-feira (28), cidades como Cuiabá, Rondonópolis, Corumbá, Porto Murtinho, Três Lagoas, Jales, Gurupi e Araguaçu podem superar os 40°C.
Na terça (29), o núcleo do calor deve permanecer sobre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Triângulo Mineiro.
Já na quarta-feira (30), uma frente fria deve reduzir as temperaturas no Sul e em Mato Grosso do Sul, enquanto o calor tende a se concentrar em áreas de Mato Grosso, Pará, Goiás, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Piauí.