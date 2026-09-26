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Onda de calor deve elevar temperaturas acima de 40°C em oito estados; entenda

Alerta vermelho do Inmet prevê grande perigo entre sábado (26) e quarta-feira (30), com calor intenso em diferentes regiões do país

  • Foto do(a) author(a) Heider Sacramento

  • Heider Sacramento

Publicado em 26 de setembro de 2026 às 09:06

Onda de calor deve elevar temperaturas acima de 40°C em oito estados até quarta-feira (30), segundo o Inmet Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Uma onda de calor deve atingir diferentes regiões do Brasil a partir deste sábado (26), segundo alerta vermelho emitido pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A previsão indica que oito estados podem registrar temperaturas superiores a 40°C até a próxima quarta-feira (30).

O alerta, classificado como de grande perigo, abrange integralmente Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná. Em partes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Mato Grosso, o fenômeno também deve ocorrer. Cuiabá e a capital fluminense estão entre as áreas citadas.

O Inmet explica que uma onda de calor é caracterizada pela permanência de temperaturas pelo menos 5°C acima da média histórica das máximas durante cinco dias consecutivos ou mais. Por isso, o fenômeno não depende apenas de uma temperatura absoluta, mas da comparação com o padrão climático de cada região.

Calor

Onda de calor por Fernanda Frazão/Agência Brasil
Calor ficará insuportável por Shutterstock
Calorão em Salvador por Marina Silva/ Arquivo CORREIO
Inmet emite alerta de onda de calor por Shutterstock
Calor por Tomaz Silva/Agência Brasil
Calor em São Paulo por Paulo Pinto/Agência Brasil
Calor traz desafios por Paulo Pinto/Agência Brasil
Calor em São Paulo por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Onda de calor por Shutterstock
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Onda de calor por Fernanda Frazão/Agência Brasil

Mesmo fora das áreas abrangidas pelo alerta específico, estados como Bahia, Tocantins, Distrito Federal e Espírito Santo também devem enfrentar temperaturas elevadas.

Quando o calor deve passar dos 40°C?

O calor intenso já foi registrado desde quinta-feira (24), quando 16 localidades monitoradas pelo Inmet atingiram mais de 40°C em áreas do Piauí, Tocantins, Goiás e Mato Grosso.

Neste sábado (26), a previsão aponta temperaturas acima dessa marca principalmente no Pantanal de Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, incluindo Corumbá, Porto Murtinho e Poconé.

No domingo (27), o calor deve avançar por áreas de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, noroeste de São Paulo, Triângulo Mineiro, sul do Tocantins e Piauí.

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Na segunda-feira (28), cidades como Cuiabá, Rondonópolis, Corumbá, Porto Murtinho, Três Lagoas, Jales, Gurupi e Araguaçu podem superar os 40°C.

Na terça (29), o núcleo do calor deve permanecer sobre Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, São Paulo e Triângulo Mineiro.

Já na quarta-feira (30), uma frente fria deve reduzir as temperaturas no Sul e em Mato Grosso do Sul, enquanto o calor tende a se concentrar em áreas de Mato Grosso, Pará, Goiás, Tocantins, São Paulo, Minas Gerais, Bahia e Piauí.

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