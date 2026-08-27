CLIMA QUENTE

Onda de calor vai atingir cinco estados com temperaturas de até 47ºC; veja áreas afetadas

Altas temperaturas devem ser registradas principalmente durante o fim de semana

Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:31

Onda de calor vai atingir cinco estados com temperaturas de até 47ºC Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

A chegada de uma onda de calor ao Brasil deve provocar temperaturas de até 47ºC em pelo menos cinco estados, segundo previsão do Meteored. A tendência é de que o calor se intensifique ao longo do fim de semana.

No domingo, uma extensa área entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul deve registrar as maiores temperaturas, com máximas entre 46ºC e 47ºC.

Verão ou inverno? Os efeitos do calor 1 de 10

No mesmo período, o norte do Paraná, o norte e o oeste de São Paulo e o Triângulo Mineiro também poderão enfrentar temperaturas de até 45ºC.