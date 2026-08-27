Cadastre-se e receba grátis as principais notícias do Correio.
Esther Morais
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:31
A chegada de uma onda de calor ao Brasil deve provocar temperaturas de até 47ºC em pelo menos cinco estados, segundo previsão do Meteored. A tendência é de que o calor se intensifique ao longo do fim de semana.
No domingo, uma extensa área entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul deve registrar as maiores temperaturas, com máximas entre 46ºC e 47ºC.
Verão ou inverno? Os efeitos do calor
No mesmo período, o norte do Paraná, o norte e o oeste de São Paulo e o Triângulo Mineiro também poderão enfrentar temperaturas de até 45ºC.
Além do calor intenso, grande parte do Brasil registra níveis muito baixos de umidade relativa do ar. A combinação entre o tempo seco e as temperaturas elevadas deve aumentar a sensação de calor em várias regiões.