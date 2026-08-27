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Onda de calor vai atingir cinco estados com temperaturas de até 47ºC; veja áreas afetadas

Altas temperaturas devem ser registradas principalmente durante o fim de semana

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 27 de agosto de 2026 às 07:31

Calorão em Salvador
Onda de calor vai atingir cinco estados com temperaturas de até 47ºC Crédito: Marina Silva/ Arquivo CORREIO

A chegada de uma onda de calor ao Brasil deve provocar temperaturas de até 47ºC em pelo menos cinco estados, segundo previsão do Meteored. A tendência é de que o calor se intensifique ao longo do fim de semana.

No domingo, uma extensa área entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul deve registrar as maiores temperaturas, com máximas entre 46ºC e 47ºC.

Verão ou inverno? Os efeitos do calor

Técnicas simples aliviam o calor sem aumentar a conta de luz (Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello
Cortinas pesadas e portas de vidro mantêm o calor  (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Tapetes e mantas ajudam a reter calor (Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme) por Projeto: Martins Galera Arquitetura | Imagem: Victor Guilherme
Pausas frequentes para descanso são importantes para o corpo, especialmente em condições de calor extremo (Imagem: ViDI Studio | Shutterstock) por Imagem: ViDI Studio | Shutterstock
O calor intenso exige cuidados redobrados durante a prática de atividade física (Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock) por Imagem: PeopleImages.com - Yuri A | Shutterstock
O consumo de álcool pode aumentar o rubor e a sensação de calor intenso da rosácea (Imagem: Africa Studio | Shutterstock) por Imagem: Africa Studio | Shutterstock
O calor intenso pode prejudicar a pele de todo o corpo (Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock) por Imagem: Iryna Inshyna | Shutterstock
Os cuidados com a pele devem ser redobrados no calor (Imagem: New Africa | Shutterstock) por Imagem: New Africa | Shutterstock
Pontos de hidratação gratuitos ajudam no combate ao calor por Divulgação
Cuidados com os pets devem ser redobrados durante os dias de calor (Imagem: pyrozhenka | Shutterstock) por Imagem: pyrozhenka | Shutterstock
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Técnicas simples aliviam o calor sem aumentar a conta de luz (Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello) por Projeto: Escritório Dantas & Passos Arquitetura | Imagem: Maura Mello

No mesmo período, o norte do Paraná, o norte e o oeste de São Paulo e o Triângulo Mineiro também poderão enfrentar temperaturas de até 45ºC.

Além do calor intenso, grande parte do Brasil registra níveis muito baixos de umidade relativa do ar. A combinação entre o tempo seco e as temperaturas elevadas deve aumentar a sensação de calor em várias regiões.

Tags:

Calor

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