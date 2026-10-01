CLIMA

Onda de frio provoca pancadas de chuva e risco de temporal; veja previsão

Áreas do Sul, Sudeste e Centro-Oeste serão atingidas

Esther Morais

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 07:16

Onda de frio provoca pancadas de chuva e risco de temporal Crédito: Paulo Pinto/Agência Brasil

Uma frente fria que atua no Brasil vai provocar pancadas de chuva de intensidade moderada a forte e risco de temporal em áreas das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste nesta quinta-feira (1º), segundo o Climatempo.

No Nordeste, o destaque será o tempo firme, o calor intenso e a baixa umidade do ar, enquanto estados da Região Norte terão chuva forte e temporais isolados.

O que fazer durante o temporal? 1 de 5

Veja a previsão para cada região:

Região Sul: chuva forte, temporais e avanço do ar frio

As instabilidades associadas à frente fria que atuou sobre a Região Sul ainda provocam pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em grande parte do Paraná e no centro-leste de Santa Catarina. Há risco de temporais no norte e no litoral norte catarinense durante as primeiras horas do dia e ao longo da manhã. A atuação de um cavado em níveis médios da atmosfera também favorece essas instabilidades.

Ao longo do dia, a tendência é de redução gradual da chuva, principalmente em Santa Catarina. As condições do tempo melhoram com o avanço de uma massa de ar polar associada a um sistema de alta pressão, que vem na retaguarda da frente fria.

No Rio Grande do Sul, o tempo segue firme, mas no litoral sul gaúcho ainda há possibilidade de chuva fraca e isolada devido à circulação de umidade marítima. As temperaturas permanecem agradáveis em toda a região, especialmente no estado gaúcho e no litoral.

Região Sudeste: chuva forte, temporais e rajadas de até 70 km/h

A frente fria continua provocando pancadas de chuva de moderada a forte intensidade em grande parte de São Paulo desde cedo e ao longo do dia, de forma irregular. A chuva começa pelo oeste e pelo sul do estado e avança para a região central e outras áreas paulistas.

Na faixa norte, no nordeste e no leste de São Paulo, além de áreas próximas à divisa com o sul de Minas Gerais, há possibilidade de temporais.

No Triângulo Mineiro, Sul e Zona da Mata de Minas Gerais, Rio de Janeiro e sul do Espírito Santo, as instabilidades também aumentam, com possibilidade de chuva mais intensa e temporais isolados. Também podem ocorrer pancadas de chuva na Região Metropolitana de Belo Horizonte e no oeste de Minas Gerais. No norte do Espírito Santo e nas demais áreas mineiras, o tempo segue firme.

O calor predomina na maior parte do Sudeste, mas em grande parte de São Paulo, no Sul de Minas e no sul do Rio de Janeiro, a entrada do ar mais frio reduz as temperaturas. Em algumas áreas paulistas, a mínima pode ocorrer à noite.

No norte de Minas Gerais, a umidade relativa do ar pode ficar entre 21% e 30% e se aproximar dos 12% em alguns pontos. As rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h em grande parte da região e podem chegar a 70 km/h no nordeste, leste e em pontos da região central paulista, no Triângulo Mineiro, Sul e Zona da Mata de Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Região Centro-Oeste: chuva forte e risco de temporais

O fluxo de umidade na atmosfera, associado ao deslocamento da frente fria e combinado ao aquecimento diurno, continua favorecendo pancadas de chuva ao longo do dia em grande parte de Mato Grosso do Sul, especialmente no norte e no leste do estado, além das faixas oeste, sudeste e sul de Mato Grosso e do sul de Goiás.

Ao longo do dia, as instabilidades persistem e se espalham pela faixa oeste e pelo centro-sul de Goiás, além do centro-oeste, região central e centro-sul de Mato Grosso. A chuva pode ocorrer com moderada a forte intensidade, com risco de temporais no sudeste de Mato Grosso, norte e leste de Mato Grosso do Sul e oeste e sul de Goiás.

Até o fim do dia, a tendência é de diminuição das instabilidades em Mato Grosso do Sul, embora ainda possam ocorrer pancadas isoladas no norte e no leste do estado. No norte de Goiás, Distrito Federal e nordeste de Mato Grosso, o tempo deve seguir firme.

As temperaturas permanecem elevadas na região, mas diminuem em relação aos últimos dias na maior parte de Mato Grosso do Sul, faixa sul de Goiás e porções sul, sudoeste e oeste de Mato Grosso devido ao avanço do ar mais frio. No nordeste goiano, a umidade relativa do ar pode ficar entre 21% e 30%. As rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h em grande parte da região e podem chegar a 70 km/h no centro-sul de Goiás, sudeste e região central de Mato Grosso.

Região Nordeste: calor próximo dos 40 °C e baixa umidade

O tempo segue firme no Nordeste, com sol entre poucas nuvens e temperaturas elevadas. O calor predomina em toda a região, com os termômetros podendo se aproximar dos 40 °C no interior do Piauí, oeste da Bahia e sul do Maranhão.

A umidade relativa do ar continua chamando atenção, principalmente no interior, exigindo cuidados com a saúde e com o risco de queimadas. No centro-oeste da Bahia, os índices podem variar entre 12% e 20%.

Na faixa litorânea entre Ceará e Pernambuco, a circulação de umidade marítima favorece chuvas fracas a moderadas e isoladas. As rajadas de vento variam entre 40 e 50 km/h em grande parte da região.

Região Norte: chuva forte e temporais isolados

As instabilidades continuam presentes no Acre, Rondônia, Amazonas, Roraima e no noroeste e sudoeste do Pará, com chuva de moderada a forte intensidade e risco de temporais isolados em alguns pontos. A atenção é maior especialmente no oeste, norte e região central do Amazonas e no oeste de Roraima.