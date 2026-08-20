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Ônibus atinge asa de Boeing 737 durante embarque no Aeroporto de Guarulhos

O avião seria utilizado para voo com destino a Assunção, no Paraguai

  • Foto do(a) author(a) Estadão

  • Estadão

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 11:05

Boeing 737 Max 8 da Gol foi atingido por um ônibus durante o embarque de passageiros
Boeing 737 Max 8 da Gol foi atingido por um ônibus durante o embarque de passageiros Crédito: Reprodução/X

Um Boeing 737 Max 8 da Gol foi atingido por um ônibus durante o embarque de passageiros na manhã de quarta-feira (19), no Aeroporto de Guarulhos, na Grande São Paulo. O avião seria utilizado no voo G3 7480, com destino a Assunção, no Paraguai.

Segundo a companhia, o avião teve a ponta da asa esquerda atingida por um ônibus da administradora do aeroporto antes da decolagem. "Em razão da ocorrência, uma outra aeronave foi designada para o voo", informou a Gol, acrescentando que as medidas adotadas tiveram como prioridade a segurança da operação

Imagens divulgadas por passageiros nas redes sociais mostram a aeronave já após o incidente, com a ponta da asa esquerda sobre o ônibus que atingiu o avião.

A GRU Airport, concessionária responsável pelo aeroporto, confirmou que um veículo operacional teve contato com uma aeronave durante uma manobra no pátio.

"Após a ocorrência, a aeronave foi retirada de operação para inspeção e manutenção, conforme os protocolos de segurança", afirmou a concessionária.

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Aeroporto são Paulo Guarulhos

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