Ônibus com 25 passageiros pega fogo e fica totalmente destruído

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Metrópoles
Publicado em 11 de setembro de 2026 às 20:06
Um ônibus de viagem da companhia Expresso São Luiz pegou fogo na tarde desta sexta-feira (11), na altura da Epia Norte, próximo à Água Mineral. As imagens mostram o veículo completamente em chamas. O transporte estava vindo de Alagoas e trazia 25 passageiros, além dos dois motoristas, totalizando 27 pessoas. Ninguém ficou ferido.
No registro, é possível ver o ônibus com a parte traseira e o bagageiro incendiados. A fumaça preta e intensa fez com que uma parte da via precisasse ser interditada.