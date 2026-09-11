BRASIL

Ônibus com 25 passageiros pega fogo e fica totalmente destruído

O transporte estava vindo de Alagoas e tinha 25 passageiros presentes, mais os dois motoristas; ninguém ficou ferido

Metrópoles

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 20:06

Ônibus pegou fogo em Alagoas Crédito: Reprodução/Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF)

Um ônibus de viagem da companhia Expresso São Luiz pegou fogo na tarde desta sexta-feira (11), na altura da Epia Norte, próximo à Água Mineral. As imagens mostram o veículo completamente em chamas. O transporte estava vindo de Alagoas e trazia 25 passageiros, além dos dois motoristas, totalizando 27 pessoas. Ninguém ficou ferido.