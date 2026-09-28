BR-262

Ônibus de excursão tomba em rodovia, deixa três mortos e 44 feridos

Acidente aconteceu em Ibatiba (ES), na noite de domingo (27); veículo saiu do litoral capixaba com destino a Contagem (MG)

Mariana Rios

Publicado em 28 de setembro de 2026 às 09:28

Acidente deixa ao menos três mortos e 44 feridos na BR-262, no ES Crédito: Divulgação/Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo

O tombamento de um ônibus de excursão deixou ao menos três pessoas mortas e 44 feridas na BR-262, em Ibatiba, na Região do Caparaó, no Espírito Santo, na noite de domingo (27). O motorista do veículo está entre as vítimas fatais. O acidente aconteceu em um trecho conhecido como Curva da Ferradura, no km 151 da rodovia.

O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES) e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foram acionados por volta das 21h20. Inicialmente, havia a informação de que nove pessoas teriam morrido, mas as corporações confirmaram três óbitos.

Segundo informações apuradas pela TV Gazeta Sul e publicadas pelo portal A Gazeta, duas vítimas foram encontradas já sem vida após serem ejetadas do ônibus. Uma terceira morreu durante o atendimento realizado por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O veículo transportava 47 pessoas, segundo o balanço inicial dos Bombeiros. Entre os passageiros feridos, havia crianças.

Os demais ocupantes foram socorridos e encaminhados para unidades de saúde da região. Dois deles foram levados para a Santa Casa de Misericórdia de Cachoeiro de Itapemirim: um homem de 39 anos, com fratura na mandíbula, e uma mulher de 34 anos, com traumatismo craniano.

Outros passageiros foram encaminhados para o Pronto Atendimento de Ibatiba e hospitais da Grande Vitória.

Apesar da suspeita inicial de que houvesse pessoas presas às ferragens, os bombeiros não encontraram vítimas que precisaram ser desvencilhadas. As equipes também fizeram buscas no entorno do veículo para verificar se havia outros passageiros que ainda não tinham sido localizados.

Em relato publicado no Instagram, o policial militar Gabriel Leocádio, que participou do atendimento, descreveu a situação encontrada pelas equipes. Segundo ele, havia muitas pessoas feridas, incluindo crianças, além das vítimas que morreram.

Ônibus voltava de excursão no Espírito Santo

O ônibus era de Contagem, em Minas Gerais, e retornava de Itaoca, localidade de Itapemirim, no litoral sul do Espírito Santo. De acordo com a PRF, o grupo havia saído de Itaoca na noite de sexta-feira (25).

Um dos passageiros relatou aos bombeiros que o coletivo teria apresentado problemas mecânicos durante o trajeto. A informação também foi repassada pela Polícia Rodoviária Federal, mas ainda não há confirmação de que uma falha mecânica tenha provocado o tombamento.

As causas do acidente serão investigadas pelos órgãos competentes.

Durante o atendimento às vítimas, a BR-262 ficou interditada nos dois sentidos para garantir a segurança das equipes de emergência e dos demais motoristas.