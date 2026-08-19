TRAGÉDIA

Ônibus e carreta batem de frente e acidente deixa 23 mortos em rodovia

Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (19)

Wendel de Novais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:08

Acidente foi registrado na região central do Paraná Crédito: PRF

Uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta deixou 23 pessoas mortas e outras quatro feridas na madrugada desta quarta-feira (19), na BR-373, em Ipiranga, na região Central do Paraná. O acidente aconteceu durante a madrugada e mobilizou equipes de emergência e da Polícia Rodoviária Federal, de acordo com o g1.

Segundo informações divulgadas pela concessionária Via Araucária, responsável pelo trecho, uma das vítimas é o motorista da carreta. Os quatro sobreviventes foram socorridos e levados para hospitais de Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

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As primeiras informações sobre a ocorrência apontam que o caminhão, com placas de Erechim (RS), bateu de frente com um micro-ônibus da Secretaria de Saúde, emplacado em Imbituva, no Paraná. A dinâmica exata da colisão ainda deverá ser investigada.

Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Via Araucária foram mobilizadas para atender a ocorrência e prestar socorro às vítimas.