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Ônibus e carreta batem de frente e acidente deixa 23 mortos em rodovia

Acidente aconteceu na madrugada desta quarta-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 07:08

Acidente foi registrado na região central do Paraná
Acidente foi registrado na região central do Paraná Crédito: PRF

Uma colisão frontal entre um ônibus e uma carreta deixou 23 pessoas mortas e outras quatro feridas na madrugada desta quarta-feira (19), na BR-373, em Ipiranga, na região Central do Paraná. O acidente aconteceu durante a madrugada e mobilizou equipes de emergência e da Polícia Rodoviária Federal, de acordo com o g1.

Segundo informações divulgadas pela concessionária Via Araucária, responsável pelo trecho, uma das vítimas é o motorista da carreta. Os quatro sobreviventes foram socorridos e levados para hospitais de Ponta Grossa, nos Campos Gerais.

Acidente foi registrado na região central do Paraná

Acidente foi registrado na região central do Paraná por Reprodução
Acidente foi registrado na região central do Paraná por Reprodução
Acidente foi registrado na região central do Paraná por Reprodução
Acidente foi registrado na região central do Paraná por PRF
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Acidente foi registrado na região central do Paraná por Reprodução

As primeiras informações sobre a ocorrência apontam que o caminhão, com placas de Erechim (RS), bateu de frente com um micro-ônibus da Secretaria de Saúde, emplacado em Imbituva, no Paraná. A dinâmica exata da colisão ainda deverá ser investigada.

Equipes da PRF, do Corpo de Bombeiros, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Via Araucária foram mobilizadas para atender a ocorrência e prestar socorro às vítimas.

Até a última atualização, não havia previsão para a liberação da BR-373. As circunstâncias que levaram à colisão e a identidade das vítimas ainda não foram divulgadas.

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