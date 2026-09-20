LUTO

Ônibus que ia a Aparecida cai em ribanceira e deixa seis mortos no interior de São Paulo

Acidente ocorreu em Cruzeiro, no Vale do Paraíba paulista

Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 19:25

Divulgação/PMSP Crédito: Divulgação/PMSP

Seis pessoas morreram após um ônibus cair em uma ribanceira na manhã deste domingo (20), em Cruzeiro, no Vale do Paraíba paulista. O veículo havia saído de Lavras, em Minas Gerais, e transportava fiéis que participariam de uma excursão religiosa para Aparecida.

De acordo com informações da EPTV, afiliada da TV Globo, uma parente dos proprietários da empresa responsável pelo transporte informou que o ônibus saiu de Lavras por volta das 22h de sábado. O acidente ocorreu por volta das 5h30, na Rodovia Doutor Avelino Júnior, na altura do km 232, próximo à divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

Ônibus cai de ribanceira e deixa seis mortos em São Paulo 1 de 7

Segundo Vinícius de Souza Rocha, comandante de pelotão da Polícia Militar Rodoviária, o motorista perdeu o controle do veículo, que caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros. O motorista, que ficou ferido, realizou o teste do etilômetro, cujo resultado foi negativo.

Ao todo, 48 pessoas foram vítimas do acidente. Destas, 27 foram levadas para o Pronto-Socorro de Cruzeiro, 14 para o Pronto-Socorro de Lorena e duas para o Pronto-Socorro de Guaratinguetá. Segundo o g1 Minas, cinco pessoas morreram ainda no local e uma morreu após ser socorrida.

De acordo com o padre Nélio José dos Santos, responsável pela Paróquia São Sebastião do Macuco, o ônibus passou por Itumirim, distrito do município mineiro de Rosário, para buscar os fiéis após uma missa.