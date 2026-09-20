Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Ônibus que ia a Aparecida cai em ribanceira e deixa seis mortos no interior de São Paulo

Acidente ocorreu em Cruzeiro, no Vale do Paraíba paulista

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 20 de setembro de 2026 às 19:25

Divulgação/PMSP
Divulgação/PMSP Crédito: Divulgação/PMSP

Seis pessoas morreram após um ônibus cair em uma ribanceira na manhã deste domingo (20), em Cruzeiro, no Vale do Paraíba paulista. O veículo havia saído de Lavras, em Minas Gerais, e transportava fiéis que participariam de uma excursão religiosa para Aparecida.

De acordo com informações da EPTV, afiliada da TV Globo, uma parente dos proprietários da empresa responsável pelo transporte informou que o ônibus saiu de Lavras por volta das 22h de sábado. O acidente ocorreu por volta das 5h30, na Rodovia Doutor Avelino Júnior, na altura do km 232, próximo à divisa entre São Paulo e Minas Gerais.

Ônibus cai de ribanceira e deixa seis mortos em São Paulo

Ônibus cai de ribanceira e deixa seis mortos em São Paulo por Divulgação/PMSP
Ônibus cai de ribanceira e deixa seis mortos em São Paulo por Divulgação/PMSP
Divulgação/PMSP por Divulgação/PMSP
Divulgação/PMSP por Divulgação/PMSP
Divulgação/PMSP por Divulgação/PMSP
Divulgação/PMSP por Divulgação/PMSP
Divulgação/PMSP por Divulgação/PMSP
1 de 7
Ônibus cai de ribanceira e deixa seis mortos em São Paulo por Divulgação/PMSP

Segundo Vinícius de Souza Rocha, comandante de pelotão da Polícia Militar Rodoviária, o motorista perdeu o controle do veículo, que caiu em uma ribanceira de aproximadamente 15 metros. O motorista, que ficou ferido, realizou o teste do etilômetro, cujo resultado foi negativo.

Ao todo, 48 pessoas foram vítimas do acidente. Destas, 27 foram levadas para o Pronto-Socorro de Cruzeiro, 14 para o Pronto-Socorro de Lorena e duas para o Pronto-Socorro de Guaratinguetá. Segundo o g1 Minas, cinco pessoas morreram ainda no local e uma morreu após ser socorrida.

Leia mais

Imagem - Morre Paulo Roberto Teixeira, médico que ajudou a criar resposta do Brasil à aids

Morre Paulo Roberto Teixeira, médico que ajudou a criar resposta do Brasil à aids

Imagem - Mãe e filha são atingidas por casarão que desabou no Rio; criança estava em carrinho

Mãe e filha são atingidas por casarão que desabou no Rio; criança estava em carrinho

Imagem - Após ameaças, homem mata ex-namorada e tira a própria vida

Após ameaças, homem mata ex-namorada e tira a própria vida

De acordo com o padre Nélio José dos Santos, responsável pela Paróquia São Sebastião do Macuco, o ônibus passou por Itumirim, distrito do município mineiro de Rosário, para buscar os fiéis após uma missa.

Ainda conforme o religioso, os passageiros eram romeiros de diferentes idades que costumavam viajar juntos para Aparecida em diversas excursões. Todos são moradores e integrantes das comunidades de Rosário e Sant'Ana, que pertencem à Paróquia São Sebastião do Macuco.

Tags:

são Paulo

Mais recentes

Imagem - Dia de Sorte 1302 hoje: confira o resultado deste domingo (20)

Dia de Sorte 1302 hoje: confira o resultado deste domingo (20)
Imagem - Resultado da +Milionária 391 hoje, 20/09: veja os números sorteados

Resultado da +Milionária 391 hoje, 20/09: veja os números sorteados
Imagem - AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e outras loterias deste domingo (20/09)

AO VIVO: confira o resultado dos sorteios da Mega-Sena, Lotofácil e outras loterias deste domingo (20/09)