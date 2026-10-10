CRISE

ONU corta mais de 10 mil empregos em meio a 'chantagem' e crise financeira; Brasil pode ficar sem assistência

Redução de recursos compromete programas humanitários em diferentes países; Estados Unidos acumulam dívidas bilionárias e condicionam novos pagamentos a reformas na organização

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 13:17

ONU Crédito: Ricardo Stuckert

A Organização das Nações Unidas (ONU) enfrenta uma crise financeira que já provocou a eliminação de mais de 10 mil postos de trabalho e ameaça a continuidade de programas humanitários em diferentes partes do mundo, incluindo o Brasil. A situação se agravou com a redução das contribuições internacionais e os atrasos nos pagamentos de países-membros, especialmente dos Estados Unidos.

Entre 2024 e 2025, o número de postos de trabalho no sistema das Nações Unidas caiu de 130.948 para 120.176, uma redução de aproximadamente 8%. Os cortes atingiram 21 das 41 agências e organismos da instituição. Para 2026, também foi aprovada a extinção de outros 2,9 mil cargos.

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O impacto é particularmente grave nas organizações responsáveis pelo atendimento a populações vulneráveis, como o Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados (ACNUR), o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e a Organização Internacional para as Migrações (OIM).

No caso do ACNUR, a falta de dinheiro ameaça a assistência a milhões de pessoas deslocadas por guerras, perseguições e crises humanitárias. Em 2025, a agência solicitou US$ 10,6 bilhões para manter suas atividades, mas recebeu menos de 40% do valor necessário.

A insuficiência de recursos levou à redução de um terço do quadro de funcionários, ao fechamento de escritórios em 140 localidades e ao encerramento de operações em 15 países. A estimativa é que 8,3 milhões de pessoas possam ficar sem assistência essencial em 2026.

Até julho deste ano, a agência havia arrecadado apenas US$ 2,7 bilhões dos US$ 8,5 bilhões necessários para financiar suas operações. Mais da metade dos recursos recebidos ainda tinha destinação previamente determinada pelos doadores, limitando a possibilidade de utilizá-los em outras emergências.

No Brasil, a situação também preocupa. Até agosto, o ACNUR havia recebido somente 22% do orçamento necessário para suas atividades em 2026. No ano anterior, a agência e as organizações parceiras financiadas por ela precisaram reduzir em 40% a força de trabalho no país.

Os cortes ameaçam o atendimento a mais da metade dos refugiados que dependem de apoio humanitário no território brasileiro. Entre os serviços comprometidos estão a oferta de abrigo, alimentação e itens básicos de sobrevivência.

Segundo Davide Torzilli, representante do ACNUR no Brasil, algumas pessoas já perderam o acesso a programas de assistência, enquanto outras passaram a receber atendimento mais restrito, direcionado aos casos considerados de maior vulnerabilidade.

O cenário preocupa diante do fluxo migratório registrado no país. De acordo com a agência, até 500 pessoas chegam diariamente ao Brasil em busca de proteção internacional.

A crise é agravada pela postura dos Estados Unidos, historicamente o maior financiador das Nações Unidas. O país responde por aproximadamente 22% das contribuições obrigatórias destinadas ao orçamento regular da organização e, até recentemente, financiava cerca de 45% das ações humanitárias.

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Em setembro, a ONU informou que os americanos acumulavam uma dívida de US$ 1,3 bilhão, aproximadamente R$ 6,4 bilhões, em contribuições anuais. O valor não incluía os pagamentos obrigatórios destinados às missões de paz.

Ainda naquele mês, Washington repassou US$ 725 milhões referentes ao orçamento regular e outros US$ 102 milhões para operações de paz. Apesar dos pagamentos, o governo de Donald Trump deixou claro que novas transferências dependerão de mudanças na estrutura e no funcionamento da organização.

O Departamento de Estado americano afirmou que espera avanços mensuráveis nas reformas da ONU e advertiu que os recursos não deverão financiar instituições consideradas contrárias aos interesses dos Estados Unidos ou à política externa do presidente.

A estratégia é classificada como uma forma de pressão pelo especialista em Relações Internacionais Uriã Fancelli. Segundo ele, o governo americano utiliza os repasses financeiros para exigir uma organização menor, com menos funcionários e despesas reduzidas.

O orçamento regular da ONU para 2026 foi fixado em US$ 3,45 bilhões, uma redução de 7% em comparação com o ano anterior. Esse montante cobre as despesas do Secretariado, responsável pela administração da instituição, e não representa todos os recursos utilizados pelas agências humanitárias.

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Até 1º de outubro, 143 dos 193 países-membros haviam quitado suas contribuições obrigatórias para o ano. O Brasil estava entre os que mantinham os pagamentos em dia, após transferir US$ 44,8 milhões em março.

Apesar das dificuldades enfrentadas pelo ACNUR, os investimentos destinados a iniciativas da ONU no Brasil cresceram 37% em 2025, alcançando US$ 213 milhões. Os recursos financiaram 338 ações nas áreas de saúde, combate à pobreza, desenvolvimento sustentável e assistência a populações vulneráveis.

Parte desse financiamento veio de parcerias com o governo brasileiro, países estrangeiros e instituições privadas. Somente o governo federal destinou US$ 106,1 milhões a iniciativas relacionadas ao desenvolvimento sustentável e à Agenda 2030.