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Onze anos depois da tragédia de Mariana, funcionário tem vitória na Justiça e ganha indenização de R$ 120 mil após ver colegas morrerem

TST condena Samarco e Vale a indenizar trabalhador que ajudou no resgate após barragem romper em Mariana

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 2 de setembro de 2026 às 14:21

Tragédia em Mariana
Tragédia em Mariana Crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil

Um operador de escavadeira que trabalhava no momento do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana (MG), receberá R$ 120 mil por danos morais. A decisão foi tomada pela Segunda Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que manteve a condenação da Samarco Mineração e da Vale. O acidente ocorreu em 5 de novembro de 2015 e deixou 19 mortos, além de provocar uma das maiores tragédias ambientais do país.

O trabalhador era empregado da Integral Engenharia, empresa contratada pela Samarco para prestar serviços relacionados à extração de minério na região. No momento do rompimento, ele estava na encosta direita da barragem, operando uma escavadeira para carregar caminhões. Durante a fuga, ouviu pelo rádio os pedidos de socorro de colegas e acompanhou o avanço da tragédia a partir de um ponto de encontro considerado mais seguro.

Além de correr risco de morrer, o operador participou diretamente do resgate de um colega. Como tinha treinamento de brigadista, prestou os primeiros socorros e realizou massagem cardíaca com o auxílio de um técnico de segurança. Ele relatou ainda ter presenciado as consequências do desastre e convivido com o sofrimento das comunidades atingidas, além de enfrentar o luto pela morte de colegas de trabalho.

Barragem rompida em Mariana

Rompimento de uma barragem da Samarco localizada em Mariana (MG) liberou uma avalanche de rejeitos causando 19 mortes por Antonio Cruz/Agência Brasil
Barragem rompida em Mariana por Antonio Cruz/Abr
Barragem rompida em Mariana por Antonio Cruz/Abr
Barragem rompida em Mariana por Tomaz Silva/ABr
Barragem rompida em Mariana por Antonio Cruz/Abr
Barragem rompida em Mariana por Antonio Cruz/ABr
Barragem rompida em Mariana por Antonio Cruz/ABr
Atingidos pelo rompimento da barragem da mineradora Samarco realizaram uma manifestação em Belo Horizonte por MAB/Divulgação
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Rompimento de uma barragem da Samarco localizada em Mariana (MG) liberou uma avalanche de rejeitos causando 19 mortes por Antonio Cruz/Agência Brasil

Na primeira instância, a 1ª Vara do Trabalho de Ouro Preto entendeu que a situação vivenciada pelo empregado era suficiente para caracterizar o dano moral. A sentença destacou o risco de quase morte, o estresse provocado pela evacuação improvisada e o impacto provocado pela perda dos colegas. Inicialmente, a indenização foi fixada em R$ 140 mil, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região (MG) reduziu o valor para R$ 120 mil.

Ao analisar o recurso apresentado pelas mineradoras, a ministra Delaíde Miranda Arantes, relatora do processo, afirmou que o TST só deve alterar o valor de uma indenização por dano moral quando ele for claramente irrisório ou excessivo. Para ela, a quantia definida pelo TRT-3 é proporcional à gravidade do caso. A ministra ressaltou que, embora não tenha sido atingido pelos rejeitos, o trabalhador estava “exposto a risco iminente de acidente fatal que atingiu seus colegas de trabalho e com participação no resgate de colegas”. A decisão foi unânime.

Em outro processo relacionado ao rompimento da barragem de Fundão, a Primeira Turma do TST chegou a uma conclusão diferente envolvendo outro funcionário da Integral Engenharia. O motorista não foi atingido pela lama, permaneceu afastado da área de maior perigo e voltou ao trabalho normalmente no dia seguinte. Embora tivesse ouvido pelo rádio os relatos de desespero dos colegas, não houve, segundo a decisão, comprovação de dano psíquico ou de exposição concreta ao risco de morte.

Nesse caso, as empresas Integral Engenharia, Samarco, Vale e BHP Billiton foram isentas do pagamento de indenização. O TRT-3 havia determinado uma reparação de R$ 80 mil, mas o ministro Hugo Scheuermann, ao analisar recurso da Vale, considerou que não havia elementos suficientes para presumir o dano moral. O mesmo entendimento foi aplicado pela Primeira Turma em outros nove processos semelhantes julgados na mesma sessão.

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