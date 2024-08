ESQUEMA DURANTE PANDEMIA

Operação da Polícia Federal mira governador do Tocantins

Segundo a Polícia Federal, entre 2020 e 2021, o esquema era o seguinte: grupos de empresas eram contratadas para o fornecimento de cestas básicas e recebiam o valor total do contrato sem entregar todas as cestas previstas na transação.

Em nota, o governador Wanderlei Barbosa afirmou que, "na época dos fatos, era vice-governador e não era ordenador de nenhuma despesa relacionada ao programa de cestas básicas no período da pandemia". Segundo ele, a única participação dele foi "em um grupo de consórcio informal de R$ 5 mil com outras 11 pessoas", sendo que uma delas era a investigada. Barbosa completou dizendo estar "confiante na inocência e na Justiça, estando sempre à disposição para colaborar com as investigações".