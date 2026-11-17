CRIME

Operação investiga fraude de advogadas em divórcio do filho de Lula e bloqueia R$ 800 mil

Investigadores apuram suspeitas de estelionato e outras crimes contra Luís Cláudio Lula da Silva e a ex

Carol Neves

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 13:24

Filho caçula de Lula e a ex-mulher Crédito: Reprodução

A Polícia Civil de São Paulo deflagrou, na manhã desta terça-feira (17), a Operação Nexus para investigar uma suposta fraude envolvendo o processo de separação de Luís Cláudio Lula da Silva, filho caçula do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e da médica Natália Schincariol. Duas advogadas estão entre os investigados. Segundo as autoridades, Luís Cláudio e Natália são vítimas da fraude investigada.

A ação cumpre 17 mandados de busca e apreensão contra nove pessoas em São Paulo, São Carlos, Campinas e Itatiba, no interior paulista, além de Ponta Grossa, no Paraná. Não há mandados de prisão. A investigação é conduzida pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic).

Os investigadores apuram suspeitas de estelionato, falsidade documental, fraude processual, exercício ilegal da advocacia e possível lavagem de dinheiro. Também foi determinado o bloqueio de aproximadamente R$ 800 mil, envolvendo quatro pessoas físicas e cinco empresas.

O caso envolve um acordo judicial de separação que previa o pagamento de R$ 550 mil. Segundo a decisão que autorizou as buscas, a primeira parcela, de R$ 80 mil, já havia sido paga. A suspeita é que documentos e procurações tenham sido falsificados para direcionar os recursos a terceiros.

De acordo com a investigação, a advogada Elizabeth Marques Caldeira teria apresentado sua filha, Juliana Caldeira Lima, a Natália como profissional habilitada para representá-la. Juliana, porém, não tinha registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e teria intermediado as negociações.

Um acordo de R$ 550 mil foi posteriormente apresentado à Justiça, acompanhado de procuração e assinatura eletrônica atribuídas à médica. Natália contestou a autenticidade dos documentos e afirmou que os termos apresentados eram diferentes dos negociados. Ela também questionou a indicação de uma empresa de terceiros como destinatária dos pagamentos.

A advogada Márcia Cristina Masson Peronti teria protocolado os documentos e, posteriormente, solicitado o cumprimento do acordo. Outra investigada é a empresa LFG da Silva Intermediação de Negócios, pertencente a Luis Fernando Guillande Sá da Silva, apontada como destinatária dos valores. A primeira parcela, de R$ 80 mil, teria sido transferida à companhia.

A Polícia Civil investiga se documentos, procurações e empresas foram utilizados para dar aparência de legalidade ao suposto esquema.

Acusação e separação

O casal se separou em 2024, quando Natália denunciou o ex-companheiro por violência doméstica e obteve medidas protetivas. Na época, a Justiça determinou que Luís Cláudio mantivesse distância da médica, não entrasse em contato com ela e deixasse o imóvel onde viviam.

As restrições foram ampliadas posteriormente, após a divulgação de conteúdo relacionado à médica nas redes sociais. A defesa de Luís Cláudio negou as acusações.