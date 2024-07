SEM DIREITOS TRABALHISTAS

Operação resgata 12 pessoas em condições análogas à escravidão

A operação aconteceu no período de 17 a 26 de junho

Crédito: Divulgação/Ministério do Trabalho

A Polícia Federal (PF), em parceria com o Ministério Público do Trabalho e o Ministério do Trabalho e Emprego, informou nesta terça-feira (2) que resgatou 12 trabalhadores em condições degradantes em uma fazenda localizada na cidade de São Raimundo das Mangabeiras (MA).