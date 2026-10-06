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Operadora de caixa é agredida por cliente, processa mercado por ter um ‘ambiente hostil’ e Justiça nega indenização

Testemunhas relataram que funcionária foi retirada do local e levada ao refeitório após o episódio

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:44

Operadora de caixa foi agredida por cliente
Operadora de caixa foi agredida por cliente Crédito: Reprodução

Uma operadora de caixa que foi agredida por um cliente durante o expediente não receberá indenização por danos morais do supermercado onde trabalhava. A 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (TRT-RS) entendeu que a empresa não poderia ser responsabilizada pelo episódio, considerado um ato isolado praticado por um terceiro.

Segundo testemunhas ouvidas no processo, o cliente discutiu com a funcionária, jogou uma lata de energético contra ela e a xingou. Após a confusão, um superior retirou imediatamente a trabalhadora do local e a levou para o refeitório da empresa para que ela pudesse se acalmar.

Na ação, a operadora alegou que o supermercado mantinha um ambiente de trabalho inseguro e “hostil e com negligência sistêmica”. Para ela, a agressão estaria relacionada às condições oferecidas pela empresa. O supermercado, no entanto, apresentou registros de protocolos de segurança e fiscalização adotados no estabelecimento.

Justiça

Justiça por Shutterstock
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Na primeira instância, o juiz Marcelo Luiz Nunes Melim, da 13ª Vara do Trabalho de Porto Alegre, concluiu que não havia elementos para atribuir responsabilidade ao empregador. Para o magistrado, apesar do transtorno provocado pela agressão, tratou-se de uma ocorrência pontual, causada exclusivamente pelo cliente.

O juiz também destacou que não ficou comprovado qualquer impacto psicológico decorrente do episódio ou omissão da empresa. Segundo a decisão, as provas indicaram que a funcionária recebeu apoio imediatamente após o incidente e que não houve demonstração de descumprimento das obrigações de segurança do trabalho.

A trabalhadora recorreu ao TRT-RS, mas a decisão foi mantida por unanimidade. O relator, desembargador Marcelo Papaléo de Souza, afirmou que a responsabilização do empregador por uma agressão cometida por terceiro depende da comprovação de culpa, como omissão ou negligência na proteção dos funcionários.

Para o relator, a agressão não caracterizou uma falha estrutural de segurança. “O incidente com cliente, embora incontroverso, foi um ato isolado e impulsivo, não configurando negligência sistêmica da empregadora”, afirmou. Ele também considerou que a empresa possuía medidas de fiscalização e prestou atendimento à funcionária após o episódio.

Além do pedido de indenização, a operadora de caixa teve outros pedidos rejeitados no mesmo processo, incluindo horas extras, adicional de insalubridade e a tentativa de converter o pedido de demissão em rescisão indireta. A juíza convocada Cacilda Ribeiro Isaacsson e o desembargador André Reverbel Fernandes participaram do julgamento. Não houve recurso contra a decisão.

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