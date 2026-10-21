DECISÃO

Operadora de telemarketing grávida que era obrigada a vomitar em lata de lixo para não interromper atendimentos vai receber indenização

TST aumentou de R$ 5 mil para R$ 30 mil a reparação paga por empresas de telemarketing; supervisão limitava idas ao banheiro a cinco minutos

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 14:13

Operadora de telemarketing grávida que era obrigada a vomitar em lata de lixo para não interromper atendimentos vai receber indenização Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma operadora de telemarketing grávida, que era obrigada a vomitar em uma lata de lixo no próprio posto de trabalho para não interromper os atendimentos, receberá R$ 30 mil de indenização por danos morais. A decisão foi tomada por unanimidade pela Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que aumentou o valor da reparação de R$ 5 mil para R$ 30 mil.

O caso envolve a Telefônica do Brasil e a Vikstar Contact Center, de São Paulo. Na ação trabalhista, a funcionária relatou que precisava de autorização do supervisor para ir ao banheiro e só podia permanecer fora do posto por cinco minutos. Durante a gravidez, os enjoos fizeram com que precisasse ir ao banheiro com mais frequência e, às vezes, demorasse mais do que o limite permitido.

Segundo a trabalhadora, diante da situação, o supervisor levou uma lata de lixo até seu posto para que ela vomitasse ali, sem interromper os atendimentos. Uma colega de trabalho testemunhou o episódio. A operadora também afirmou que o supervisor ameaçava desligar o sistema interno caso ela saísse para ir ao banheiro sem autorização. Isso poderia dar a impressão de que havia abandonado o posto e resultar em desconto salarial. Após ser demitida durante a gravidez, ela pediu reintegração ao emprego e indenização por danos morais.

Na defesa, a empresa alegou que só tomou conhecimento da gestação por meio da ação trabalhista. Também negou exercer controle sobre o uso do banheiro e sustentou que procedimentos para organizar as pausas seriam necessários para administrar as ligações e os postos de atendimento.

TST considerou a conduta grave

Em primeira instância, a trabalhadora obteve indenização de R$ 10 mil. O Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT-2), em São Paulo, reduziu o valor para R$ 5 mil. A funcionária recorreu ao TST para pedir a revisão da quantia. Relatora do caso, a ministra Margareth Costa considerou que o valor estabelecido pelo tribunal regional não era compatível com a gravidade da situação. Para ela, o caso ultrapassou o controle do tempo de uso do banheiro e envolveu a forma como a restrição foi aplicada a uma trabalhadora grávida.