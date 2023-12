Operário morre após ser soterrado em obra em São Paulo

Um deslizamento de terra em uma obra da rede de esgoto na Avenida Santo Amaro (altura do número 1.160), zona sul da capital paulista, provocou a morte de um operário que trabalhava no local, nesta sexta-feira, 8. Segundo o Corpo de Bombeiro, parte do piso afundou e soterrou o trabalhador.



A vítima, que não foi identificada, já estava em parada cardiorrespiratória quando os bombeiros chegaram ao local da ocorrência. Ela foi socorrida para o Hospital São Luiz, mas não resistiu aos ferimentos e foi a óbito, conforme informou a própria unidade.

O deslocamento de terra formou uma cratera de aproximadamente 6 metros de profundidade com 4 metros de largura, segundo a Defesa Civil, que também atuou no socorro. "Será acionada perícia e a ocorrência será apresentada no 14º DP (Pinheiros)", informou o órgão.

Em nota, a Companhia de Saneamento Básico de São Paulo (Sabesp) disse lamentar profundamente "a morte de um colaborador do consórcio contratado para a obra". "A Companhia está com equipes acompanhando a situação e prestando assistência à família. O acidente ocorreu por volta das 11h em obras para substituição de rede de esgoto na Av. Santo Amaro. As causas serão investigadas "