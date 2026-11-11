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Orelhão está de volta ao Brasil: veja como será a nova versão e onde ficará a primeira unidade

Projeto prevê investimento de R$ 150 milhões em três anos e instalação de até 2 mil pontos de apoio para entregadores, motoristas de aplicativo e outros trabalhadores

Thais Borges

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 13:45

Orelhão volta com projeto de R$ 150 milhões e meta de instalar 2 mil unidades Crédito: Divulgação

Depois de mais de cinco décadas como parte da paisagem urbana e da memória afetiva dos brasileiros, os orelhões podem ganhar uma nova função nas cidades. Uma iniciativa brasileira propõe resgatar o equipamento, que deixou de fazer parte das ruas do país, e transformá-lo em um ponto gratuito de apoio para profissionais que utilizam os espaços públicos como ambiente de trabalho.

O projeto prevê a instalação de uma nova geração de orelhões, agora equipados com água potável gelada e micro-ondas de uso gratuito. A estrutura será destinada principalmente a entregadores, motoristas de aplicativos, taxistas, profissionais de logística e outros trabalhadores que passam longas jornadas nas ruas. A proposta é oferecer facilidades para que essas pessoas possam abastecer garrafas de água e aquecer refeições durante o expediente.

A iniciativa foi desenvolvida pelo empresário André Souza, que tem experiência em projetos de marketing, tecnologia e inovação para grandes marcas. A proposta também pretende criar uma nova modalidade de mídia exterior, na qual a publicidade financia serviços gratuitos de utilidade pública e amplia a interação entre consumidores e anunciantes. O projeto prevê R$ 150 milhões em investimentos ao longo de três anos.

“O projeto inaugura uma nova geração de mídia exterior (OOH), baseada em utilidade, experiência e permanência. Diferentemente dos outdoors e painéis digitais, marcados pela exposição de passagem, o novo Orelhão proporciona interação direta com o público, que utiliza gratuitamente seus serviços e estabelece uma conexão positiva com as marcas patrocinadoras. Uma solução brasileira com potencial global, que transforma publicidade em serviço e responde às necessidades da nova economia das ruas, impulsionada pelos aplicativos, deliveries e marketplaces”, explica André Souza, idealizador do projeto.

A proposta busca contribuir para a redução das despesas de trabalhadores que passam boa parte do dia fora de casa. Em vez de depender exclusivamente de estabelecimentos comerciais para se alimentar e se hidratar, os usuários poderão utilizar gratuitamente os equipamentos para aquecer refeições e reabastecer suas garrafas de água.

De acordo com a estimativa apresentada pelo projeto, uma refeição que custa R$ 25 em um estabelecimento comercial pode ser substituída por uma opção de supermercado de aproximadamente R$ 12, aquecida no próprio equipamento. Considerando a diferença de valores diariamente, a economia pode chegar a cerca de R$ 400 por mês, a depender da frequência de utilização dos serviços.

Além da oferta de água gelada e micro-ondas, a iniciativa pretende disponibilizar no espaço público serviços que normalmente estão restritos a ambientes domésticos ou estabelecimentos comerciais. A ideia é atender às necessidades de profissionais que desempenham atividades essenciais para o funcionamento das cidades, como transporte de passageiros, entregas e serviços de logística, mas que nem sempre encontram locais adequados para fazer pausas durante a jornada.

Serviços gratuitos

O modelo de negócio prevê que todos os serviços sejam gratuitos, sem exigência de aplicativos, cadastros, mensalidades, leitura de QR Codes ou consumo obrigatório. A manutenção da estrutura será financiada por patrocínios e publicidade. Dessa forma, empresas poderão associar suas marcas a uma iniciativa de utilidade pública e impacto social.

O desenvolvimento do projeto envolveu engenharia industrial, tecnologia de monitoramento inteligente, visão computacional e uma plataforma proprietária de mídia sonora. Foram necessários 18 meses de pesquisa e desenvolvimento, com investimento estimado de R$ 30 mil por unidade. A meta inicial é alcançar até 2 mil pontos de apoio no primeiro ano de operação.

A expansão será realizada por meio da contratação de operadoras regionais, com início das atividades em Belo Horizonte. A produção industrial dos equipamentos foi organizada para atender a encomendas simultâneas de diferentes estados, permitindo que a rede seja ampliada de acordo com a demanda das empresas licenciadas.

A primeira unidade foi apresentada na última terça-feira (10), na região do Barreiro, em Belo Horizonte. O lançamento marca o início da proposta de retomada de um equipamento que durante décadas esteve presente no cotidiano das cidades brasileiras, mas que agora terá uma finalidade diferente da original.

Em meio ao avanço de tecnologias como inteligência artificial, aplicativos e soluções de conectividade, o projeto aposta em serviços básicos para atender às necessidades de quem trabalha nas ruas. A iniciativa pretende oferecer acesso gratuito à água potável, aquecimento de alimentos e pontos de apoio durante o expediente.