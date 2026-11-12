FALHA

Outlook e Teams fora do ar? Microsoft investiga falha global

Usuários relatam dificuldades para acessar e-mails, fazer login e utilizar plataformas nesta quinta-feira (12)

Millena Marques

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 17:24

Mulher é demitida após trocar mensagens sexuais e marcar encontro com colega de trabalho pelo Microsoft Teams Crédito: Shutterstock

Usuários do Outlook e do Microsoft Teams enfrentam dificuldades para acessar os serviços nesta quinta-feira (12). A instabilidade também atinge outras ferramentas da Microsoft, como OneDrive e Copilot. A empresa confirmou que investiga problemas de conectividade que podem afetar usuários de diferentes regiões do mundo, mas ainda não apresentou previsão para a normalização.

Os primeiros sinais de instabilidade ganharam força durante a tarde. Por volta das 15h29, no horário de Brasília, o Downdetector, plataforma que monitora falhas em serviços digitais a partir de notificações dos usuários, registrava um pico de mais de 7.800 relatos de problemas relacionados ao serviço de e-mail da Microsoft nas últimas 24 horas.

Entre as principais reclamações estavam dificuldades para acessar o site, receber mensagens e realizar o login. Na plataforma, os problemas de acesso ao site representavam 43% das notificações, enquanto as falhas no recebimento de mensagens e no login correspondiam a 25% cada.

A instabilidade também repercutiu nas buscas do Google. Por volta das 15h36, termos como "Outlook fora do ar", "Outlook caiu", "Outlook problemas" e "Teams caiu" apareciam entre as pesquisas em alta no Brasil na última hora. Consultas relacionadas ao Downdetector também ganharam destaque.

Em publicações no X, a Microsoft informou que está investigando uma falha que pode comprometer a conexão com serviços do Microsoft 365 em diferentes regiões."Embora estejamos trabalhando para mitigar o impacto, confirmamos que o problema pode afetar a conectividade do serviço Microsoft 365 para usuários em qualquer região; mais informações serão fornecidas no centro de administração do Microsoft 365 sob EX1550543", informou a empresa.

Inicialmente, a companhia havia comunicado problemas em funcionalidades de aplicativos que atingiam usuários da América do Norte. Posteriormente, ampliou o alerta sobre a possibilidade de impacto em outras localidades.

Segundo a Microsoft, parte da infraestrutura está enfrentando uma carga elevada em diferentes regiões, condição que provavelmente contribui para os erros de conexão. A empresa afirmou que trabalha para reduzir os impactos e disponibiliza atualizações no centro de administração do Microsoft 365, por meio dos códigos EX1550543 e MO1550821, além da página de status dos serviços.

Além do Outlook, usuários relataram dificuldades para utilizar o Microsoft Teams, o OneDrive e o Copilot. As reclamações também apareceram em diferentes idiomas nas redes sociais, indicando que a instabilidade pode ter alcance internacional.