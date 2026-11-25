BELO HORIZONTE

'Ouvi vozes pedindo sangue': diarista que matou casal de idosos conta detalhes do crime e revela o que fez depois

Advogado de 75 anos e empresária de 76 foram assassinados dentro de casa em junho

Carol Neves

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 08:43

Paola vai a julgamento por morte de casal Crédito: Reprodução

A diarista Paola Stefany Neto Cirino, de 30 anos, acusada de matar um casal de idosos em Belo Horizonte, afirmou ter ouvido vozes que pediam sangue durante os assassinatos. Segundo ela, as mensagens também continham ameaças envolvendo seu filho. O relato foi feito na terça-feira (24), durante audiência de instrução do processo no Fórum Lafayette, na capital mineira.

Segundo o Estado de Minas, Paola também afirmou ter visualizado um caixão branco e não se recordar com clareza de parte dos acontecimentos que antecederam e sucederam as mortes.

A diarista confessou ter matado o advogado Cláudio Atala Inácio, de 75 anos, e a empresária Maria Clotilde Moreira Maciel Atala Inácio, de 76. O crime ocorreu em 29 de junho, no apartamento onde o casal morava, no bairro São Pedro, em Belo Horizonte.

Paola Stefany teria matado casal de idosos 1 de 4

De acordo com o relato apresentado por Paola em juízo, ela chegou ao imóvel por volta das 7h e foi recebida por Maria Clotilde, que lhe ofereceu café. A empresária estaria organizando uma mudança e vendendo alguns objetos. A diarista afirmou que ajudou a embalar os pertences e a colocar preços nos itens.

Por volta das 11h30, Maria Clotilde teria pedido que Paola adiantasse a limpeza da suíte do casal. Ao entrar no quarto, a acusada disse ter visto dinheiro em espécie e outros objetos de valor. A partir desse momento, afirmou não se lembrar claramente do que aconteceu, incluindo a administração de medicamentos no suco das vítimas e as agressões.

A diarista disse se recordar de ter esfaqueado Maria Clotilde e afirmou que a idosa tentou se defender. Ao recuperar a consciência, segundo sua versão, viu os corpos e o sangue espalhado pelo apartamento. Ela relatou que abraçou e beijou o corpo da empresária e pediu perdão.

Paola também contou que, depois das mortes, ficou assistindo a um jogo da Seleção Brasileira. Nesse momento, as vozes teriam passado a ordenar que ela tirasse a própria vida, pulando pela janela.

Venda de objetos e fuga

Sobre os pertences retirados do apartamento, Paola afirmou que vendeu os objetos na região da Praça Sete, no Centro de Belo Horizonte. Segundo o depoimento, ela não conhecia os compradores, incluindo um homem que teria utilizado os cartões bancários das vítimas e dividido com ela os valores obtidos.

A acusada disse que foi para Itabira, na Região Central de Minas Gerais, porque tinha familiares na cidade e queria proteger o filho. Ela afirmou que já havia decidido se entregar depois de ver parentes na televisão, antes mesmo da chegada dos policiais.

Durante a audiência, Paola também relatou ter tentado suicídio na prisão após voltar a ouvir as mesmas vozes. Ela disse que estava em uma sala isolada depois de agredir outra detenta.

"Não estou com os meus remédios certos, por isso fico ansiosa e agressiva", declarou.

Relembre o crime

Os corpos de Cláudio e Maria Clotilde foram encontrados em 30 de junho, um dia depois do assassinato, pelo filho do casal. Paola foi presa três dias depois.

Segundo a investigação da Polícia Civil de Minas Gerais, a diarista teria colocado comprimidos de clonazepam em um suco para dopar as vítimas e facilitar o roubo. Aproximadamente 50 comprimidos da mesma substância foram encontrados na bolsa da investigada.

Após os assassinatos, ela teria tomado banho no apartamento, lavado a faca utilizada no crime e deixado o imóvel levando aproximadamente R$ 18 mil, além de joias e relógios.

Paola foi denunciada por dois crimes de latrocínio (roubo seguido de morte), além de outros delitos relacionados à adulteração de provas e ao uso fraudulento de cartões bancários.