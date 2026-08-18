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Pablo Marçal diz que declaração de R$ 7,4 bilhões ao TSE foi um 'erro de digitação' e revela verdadeiro patrimônio

Valor registrado nas eleições de 2026 representa aumento de 4.276% em relação ao declarado pelo candidato em 2024

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:18

EPablo Marçal
Pablo Marçal Crédito: Renato Pizzutto/Band

A declaração de bens apresentada por Pablo Marçal à Justiça Eleitoral colocou o candidato do PRTB no centro das atenções na segunda-feira (17). O documento aponta um patrimônio de R$ 7,4 bilhões, mas o próprio empresário afirma que a cifra está errada e que o valor correto seria muito menor.

Em entrevista ao canal Brasil Paralelo, no YouTube, Marçal afirmou que seu patrimônio atual seria de R$ 149 milhões, cerca de R$ 20 milhões a menos do que os R$ 169,5 milhões declarados por ele nas eleições de 2024. O empresário atribuiu a diferença a um possível erro cometido pelo partido ou no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Conheça os candidatos à presidência de 2026

Augusto Cury (Avante) por Divulgação
Clariana Barão (DC) por Divulgação
Edmilson Costa (PCB) por Divulgação
Flávio Bolsonaro (PL) por VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES
Hertz Dias (PSTU) por Divulgação
Leonardo Avalanche (PRTB) por Divulgação
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) por Reprodução/ Gov BR
Renan Santos (Missão) por Foto: Divulgação/ CNM
Romeu Zema (Novo) por Reprodução
Ronaldo Caiado (PSD) por Wesley Costa (Secom Goiás)
Rui Costa Pimenta (PCO) por Reprodução
Samara Martins (UP) por Divulgação
Wilson Grassi (Democrata) por Divulgação
Pablo Marçal (PRTB) - Candidatura ainda será analisada pela Justiça Eleitoral por Record
1 de 14
Augusto Cury (Avante) por Divulgação

O valor de R$ 7,4 bilhões registrado na declaração deste ano representaria um crescimento de 4.276% em relação ao patrimônio informado por Marçal na disputa pela Prefeitura de São Paulo, em 2024. A maior parte da quantia, cerca de R$ 6,7 bilhões, aparece como aplicação em renda fixa. O candidato também declarou um terreno em Santana de Parnaíba (SP) avaliado em R$ 490 milhões.

Marçal registrou sua candidatura à Presidência neste fim de semana. A situação eleitoral do empresário, porém, ainda depende de análise da Justiça: ele está inelegível até 2032 após uma condenação relacionada à campanha para a Prefeitura de São Paulo em 2024. O registro da candidatura deverá ser analisado pelo TSE nos próximos dias.

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Tags:

Marçal Tse Presidência

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