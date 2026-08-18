POLÍTICA

Pablo Marçal diz que declaração de R$ 7,4 bilhões ao TSE foi um 'erro de digitação' e revela verdadeiro patrimônio

Valor registrado nas eleições de 2026 representa aumento de 4.276% em relação ao declarado pelo candidato em 2024

Wendel de Novais

Publicado em 18 de agosto de 2026 às 08:18

Pablo Marçal Crédito: Renato Pizzutto/Band

A declaração de bens apresentada por Pablo Marçal à Justiça Eleitoral colocou o candidato do PRTB no centro das atenções na segunda-feira (17). O documento aponta um patrimônio de R$ 7,4 bilhões, mas o próprio empresário afirma que a cifra está errada e que o valor correto seria muito menor.

Em entrevista ao canal Brasil Paralelo, no YouTube, Marçal afirmou que seu patrimônio atual seria de R$ 149 milhões, cerca de R$ 20 milhões a menos do que os R$ 169,5 milhões declarados por ele nas eleições de 2024. O empresário atribuiu a diferença a um possível erro cometido pelo partido ou no sistema do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

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O valor de R$ 7,4 bilhões registrado na declaração deste ano representaria um crescimento de 4.276% em relação ao patrimônio informado por Marçal na disputa pela Prefeitura de São Paulo, em 2024. A maior parte da quantia, cerca de R$ 6,7 bilhões, aparece como aplicação em renda fixa. O candidato também declarou um terreno em Santana de Parnaíba (SP) avaliado em R$ 490 milhões.