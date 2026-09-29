DIREITO DO CONSUMIDOR

Paciente com doença rara tem consulta negada por suposta dívida e Justiça condena plano de saúde por danos morais

Cooperativa reconheceu erro no sistema que apontava boleto já quitado como pendência; paciente com atrofia muscular espinhal receberá R$ 8 mil por danos morais

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 05:30

Paciente com doença rara tem consulta negada por suposta dívida e Justiça condena plano de saúde por danos morais Crédito: Imagem gerada pela IA

Um paciente com Atrofia Muscular Espinhal (AME) teve uma consulta com oftalmologista negada por uma cooperativa médica após o plano de saúde apontar, de forma indevida, a existência de uma dívida. O caso foi parar na Justiça, e a instituição acabou condenada a pagar R$ 8 mil por danos morais. A decisão foi tomada pela 1ª Vara Cível da Serra, no Espírito Santo, e não cabe recurso.

O atendimento estava previamente agendado, mas foi recusado sob a justificativa de “Código de Beneficiário Inválido” e de uma suposta pendência financeira. Diante da negativa, o paciente procurou a Ouvidoria da cooperativa. Foi então informado de que o contrato permanecia ativo e não havia débitos em aberto. A própria instituição atribuiu o problema a um “processamento automático indevido do sistema”.

O plano de saúde ficou mais caro 1 de 5

Segundo o processo, um boleto que já havia sido quitado permaneceu indevidamente ativo no sistema durante meses. A falha impediu a realização da consulta e ainda causou constrangimento ao paciente, que teve o atendimento recusado diante de outros pacientes e funcionários.

Erro preocupava tratamento de alto custo

A situação também gerou preocupação na família porque o paciente possui deficiência grave e sente dores intensas durante deslocamentos. A mãe relatou à Justiça o receio de que novos erros no sistema pudessem comprometer outro atendimento essencial: a aplicação de um medicamento de alto custo, administrado a cada quatro meses por via intratecal.

A cooperativa alegou que a consulta oftalmológica era eletiva e que não houve negativa definitiva de cobertura ou desassistência efetiva. A empresa, porém, reconheceu a falha relacionada ao boleto. Ao analisar o caso, o juiz considerou a condição de saúde do paciente, as dores provocadas pelos deslocamentos, a perda da consulta e o constrangimento ocorrido em ambiente público.

Plano não poderá bloquear atendimentos por dívida inexistente

Além da indenização, a Justiça determinou que a cooperativa mantenha o plano ativo, desde que o contrato esteja vigente e as mensalidades sejam pagas. A instituição também foi proibida de recusar, bloquear ou condicionar a autorização de consultas, exames e aplicação do medicamento com base na suposta dívida gerada pelo erro do sistema.