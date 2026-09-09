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Paciente é indenizada em R$ 500 mil após complicações em cirurgia plástica de 10 horas

Médico foi condenado a cinco anos de reclusão em regime semiaberto

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 23:29

Cirurgia plástica
Cirurgia plástica Crédito: Shutterstock

Um médico de Santa Catarina foi condenado a cinco anos de reclusão e ao pagamento de R$ 500 mil em indenização a uma paciente que sofreu complicações após uma cirurgia estética.

De acordo com o processo, a paciente foi submetida a uma única cirurgia, com duração de 10 horas, na qual seriam realizados procedimentos de mamoplastia com próteses, lipoaspiração de diversas regiões do corpo e aplicação de radiofrequência.

No período pós-operatório, a mulher apresentou anemia aguda, precisou de transfusão de sangue e foi internada em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), além de apresentar lesões que evoluíram para extensas áreas de necrose.

Cirurgias plásticas

Cirurgia na região do abdômen por Shutterstock
Preparação para cirurgia facial por Shutterstock
Rinoplastia por Shutterstock
Sutiã pós-cirúrgico por Shutterstock
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Cirurgia na região do abdômen por Shutterstock

Os laudos médico-legais atestaram que a paciente correu risco de vida, teve debilidade permanente das mamas, redução da amplitude dos movimentos do tronco e deformidade estética permanente. Ela precisou passar por sucessivas internações, remoção de tecidos danificados, enxertos e procedimentos reparadores.

A 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital condenou o profissional pelas consequências do procedimento. Ambas as partes recorreram da decisão. A defesa do médico alegou cerceamento de defesa após o pedido de nova perícia ser negado, ausência de fundamentação sobre o dolo eventual e falta de nexo causal. Também pediu a desclassificação do crime para lesão corporal culposa e questionou a dosimetria da pena.

A acusação, por outro lado, pediu a fixação de um valor mínimo de indenização pelos danos materiais e morais sofridos, em quantia condizente com os prejuízos comprovados nos autos do processo.

O desembargador relator afastou as alegações da defesa do réu e reconheceu que, embora os exames não tenham apontado um único mecanismo responsável por todas as necroses, o conjunto das lesões está relacionado aos procedimentos realizados e à evolução clínica imediatamente posterior.

A pena de cinco anos de reclusão foi mantida. Também foram mantidos o regime inicial semiaberto e a impossibilidade de substituição da pena por restritivas de direitos.

Considerando a extensão dos danos físicos, funcionais, estéticos e psicológicos, o colegiado fixou a reparação mínima por danos morais em R$ 500 mil.

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