ERRO MÉDICO

Paciente é operada no ombro errado, precisa de nova cirurgia e Estado e hospital são condenados a pagar indenização

Mulher passou por cirurgia em setembro de 2024, mas só corrigiu o problema no ombro direito em dezembro de 2025

Esther Morais

Publicado em 12 de outubro de 2026 às 07:42

Justiça Crédito: Shutterstock

Uma mulher que teve o ombro direito operado por engano será indenizada em R$ 8 mil pelo Estado de Santa Catarina e pelo instituto responsável pela gestão do hospital onde o procedimento foi realizado, em Nova Veneza. A decisão é da 2ª Vara da Fazenda Pública da comarca de Criciúma, que condenou os réus solidariamente ao pagamento de danos morais.

Segundo a sentença, exames de imagem realizados em 2023 e fevereiro de 2024 apontaram alterações no ombro direito da paciente, incluindo ruptura transfixante do supraespinhal, tendinopatia calcária e artrose acrômio-clavicular. O ombro esquerdo, por sua vez, não apresentava alterações significativas.

Apesar dos resultados, a solicitação de internação registrada no sistema de regulação indicou o ombro esquerdo como alvo do procedimento. A informação orientou o atendimento posterior, e a cirurgia foi realizada em setembro de 2024.

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A perícia judicial não conseguiu identificar em que momento ocorreu o erro nem atribuir a responsabilidade a um profissional específico. No entanto, a decisão considerou negligente a condução do atendimento, uma vez que a cirurgia não correspondia à patologia identificada nos exames.

O juízo também destacou que o equívoco prolongou o período de recuperação e aumentou o sofrimento da paciente. A cirurgia para corrigir o problema no ombro direito só foi realizada em dezembro de 2025, mais de um ano após o primeiro procedimento.