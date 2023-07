Pacote traz mudanças em operações com Tesouro

O governo Lula vai ampliar o acesso de Estados e municípios de menor porte a operações de crédito com apoio do Tesouro Nacional. O objetivo de pacote que o Ministério da Fazenda vai anunciar nesta quarta, 26, é incentivar a melhoria da saúde fiscal e elevar a chamada capacidade de pagamento (Capag) - ou seja, a nota de crédito desses entes.



A Capag é uma espécie de rating ou de nota de crédito que o Tesouro atribui a Estados e municípios de acordo com a saúde financeira de cada ente. Essa nota vai determinar as condições que um Estado ou um município terão para tomar empréstimos do governo federal. As notas vão de A a D. Estados e municípios com notas A e B podem, por exemplo, pegar empréstimos com garantia da União.