RISCO À SAÚDE

Padaria é interditada após funcionar por um ano mesmo proibida

Uma mulher e o filho, responsáveis pelo estabelecimento, foram intimados a prestar depoimento em delegacia

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de setembro de 2026 às 20:17

Padaria é interditada após funcionar por um ano mesmo proibida Crédito: Reprodução

Uma padaria foi interditada na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, após uma fiscalização da Vigilância Sanitária realizada na tarde desta quarta-feira (23). Uma mulher e o filho foram intimados a prestar depoimento em delegacia durante a ação, realizada no estabelecimento localizado no bairro Jardim Independência.



A operação ocorreu após a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Sorp) constatar irregularidades no estabelecimento. O órgão identificou que a padaria continuava funcionando, apesar de já ter sido interditada pela Vigilância Sanitária Municipal em agosto de 2025.

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As equipes da Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor (Decon), da Sorp e da Vigilância Sanitária constataram que o estabelecimento permanecia em funcionamento, com funcionários produzindo pães e outros produtos de panificação em desacordo com as normas sanitárias.

Os policiais civis da Decon identificaram uma mulher idosa e o filho dela como responsáveis pelo local. Os dois foram conduzidos à Delegacia Especializada de Defesa do Consumidor para prestar esclarecimentos.

Um inquérito policial será instaurado para apurar a possível prática de crime contra as relações de consumo, relacionada à fabricação e ao fornecimento de produtos impróprios para o consumo humano.

Mãe e filho poderão responder pelo crime, previsto na Lei nº 8.137/1990, que pode resultar em pena de até cinco anos de prisão, além de multa.

O estabelecimento permanecia interditado desde agosto de 2025 e estava proibido de produzir, fabricar e comercializar alimentos até que fossem realizadas as adequações necessárias para garantir a manipulação segura dos produtos.