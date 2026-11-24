CRIME

Padrasto de jovem de 19 anos encontrado carbonizado após ir a festa é preso suspeito de matar jovem para se vingar da ex

Polícia investiga se ele cometeu crime para se vingar da mulher, de quem havia se separado

Carol Neves

Publicado em 24 de novembro de 2026 às 09:20

Marllon foi achado morto e Marcelo foi preso Crédito: Reprodução

O ex-padrasto de Marllon Galdino dos Santos, de 19 anos, foi preso na noite de segunda-feira (23), suspeito de envolvimento na morte do jovem, encontrado morto e parcialmente carbonizado em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio de Janeiro. Marcelo David da Costa, de 50 anos, foi detido em flagrante por fraude processual, depois que investigadores identificaram uma tentativa de esconder e limpar vestígios no próprio carro.

Segundo a TV Globo, a prisão ocorreu durante as investigações conduzidas pela Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo, Maricá e Itaboraí (DHNSG). Segundo a Polícia Civil, o comportamento do homem chamou a atenção dos agentes durante o sepultamento de Marllon, realizado no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo.

Os policiais perceberam que Marcelo tentava esconder e limpar o veículo, que poderia apresentar vestígios relacionados ao crime. O automóvel foi apreendido e encaminhado para perícia. Os exames identificaram a presença de sangue humano, apesar de uma possível tentativa de limpeza. A polícia investiga se o material pertence ao jovem.

Jovem desaparece após sair para festa e é encontrado morto no RJ 1 de 4

As apurações também reuniram imagens de câmeras de segurança que mostram o suspeito comprando gasolina pouco antes de o corpo de Marllon ser encontrado. Para os investigadores, o combustível pode ter sido utilizado para carbonizar o cadáver.

Outro elemento analisado pela polícia envolve os deslocamentos do carro de Marcelo. Relatórios indicam que o veículo esteve nas proximidades do local onde o jovem trabalhava, no bairro do Leme, na Zona Sul do Rio, no horário em que ele deixou o serviço. Depois, o automóvel retornou a São Gonçalo.

A sequência é considerada pelos investigadores um indício de que Marllon pode ter sido abordado ou emboscado quando saía do trabalho.

Marcelo foi levado à sede da DHNSG e autuado por fraude processual. Além da prisão em flagrante, a Polícia Civil solicitou à Justiça a prisão temporária dele por suspeita de participação no homicídio. A investigação também apura se o homem agiu sozinho.

Jovem desapareceu após sair do trabalho

Marllon desapareceu na noite de sábado (21), depois de deixar o emprego em um hotel no bairro do Leme, onde trabalhava como auxiliar de serviços gerais. Ele pretendia ir a um churrasco em São Gonçalo, mas não chegou ao destino.

Por volta da meia-noite, a mãe recebeu mensagens enviadas pelo telefone do jovem. Nas conversas, ele dizia que havia saído para encontrar uma mulher apresentada por um amigo, mas que a situação teria se tornado uma "furada". Em seguida, demonstrou medo de ser assaltado.

Uma das mensagens dizia: "Acho que cai numa braba. Acho que vou perder tudo". Depois disso, a família perdeu o contato com Marllon.

Os parentes passaram a desconfiar que as mensagens não haviam sido escritas pelo jovem. O corpo foi localizado na madrugada de domingo (22), parcialmente carbonizado, às margens da BR-101, na altura do bairro do Gradim, em São Gonçalo.

Polícia investiga possível motivação

Uma das linhas de investigação considera a possibilidade de que o crime tenha relação com o fim do relacionamento entre Marcelo e a mãe de Marllon. O suspeito não teria aceitado o término.