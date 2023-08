Padre acusado de abuso sexual passa por cirurgia cardíaca

O padre Airton Freire de Lima, de 67 anos, passou por uma cirurgia para troca da válvula aórtica no Real Hospital Português, em Recife, onde segue internado desde o dia 22 de julho. O religioso é réu em dois processos relacionados a crimes sexuais. De acordo com nota divulgada pela defesa nesta terça-feira (15), padre Airton Freire está se recuperando da cirurgia na Unidade de Terapia Intensiva (UTI). "Delicado, o procedimento foi bem sucedido", informou.

Padre Airton, criador da Fundação Terra, e três funcionários dele viraram réus após a Justiça aceitar as duas denúncias do Ministério Público de Pernambuco (MPPE) relacionadas a crimes sexuais.

O religioso foi preso preventivamente no dia 14 de julho em Arcoverde, no Sertão, durante operação que também cumpriu mandados de busca e apreensão. Ele estava numa cela isolada do Presídio Advogado Brito Alves. No dia 22 do mesmo mês, após passar mal, ele foi encaminhado para o Hospital Memorial Arcoverde e, no dia seguinte, para o Hospital Português.